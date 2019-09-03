家家有禮：戴上VR 橫琴探索冒險

【明報專訊】隨着港珠澳大橋落成，香港來往珠海愈來愈方便，當地不少親子景點亦逐步落成！其中結合虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）、3D技術等嶄新娛樂科技的家庭冒險體驗樂園——橫琴國家地理探險家中心將於9月9日在麗新橫琴創新方正式開幕，距離橫琴口岸車程僅5分鐘，佔地4500平方米並設有近20項新奇有趣的互動體驗設施，是一個全新的親子好去處。