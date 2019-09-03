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Happy PaMa 教得樂 第257期

Happy Pa Ma

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家家有禮：戴上VR 橫琴探索冒險

【明報專訊】隨着港珠澳大橋落成，香港來往珠海愈來愈方便，當地不少親子景點亦逐步落成！其中結合虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）、3D技術等嶄新娛樂科技的家庭冒險體驗樂園——橫琴國家地理探險家中心將於9月9日在麗新橫琴創新方正式開幕，距離橫琴口岸車程僅5分鐘，佔地4500平方米並設有近20項新奇有趣的互動體驗設施，是一個全新的親子好去處。

國家地理探險家中心是由國家地理合股有限公司（National Geographic Partners）授權，致力於啟發每一個孩子成為下一代的科學家、工程師、太空人、生物學家、海洋學家、思考者和探險家，鼓勵6至12歲孩子與其家庭，以及年輕人勇敢探索世界與未知。多個秉承「寓教於樂」宗旨的互動項目均是由橫琴國家地理探險家中心與iP2Entertainment攜手策劃，讓大小朋友可以在當中感受漫遊宇宙、潛入深海等冒險旅程。

■橫琴國家地理探險家中心

開放時間：上午10:00至晚上6:00

地址：珠海市橫琴新區智水路82號創新方3層

票價：標準門票（身高100cm至150cm）180人民幣，周六日及假期200人民幣；特惠票（身高150cm以上）150人民幣；長者票（65歲以上）100人民幣

網站：www.natgeoultimateexplorer.com.cn/hengqin

■送橫琴國家地理探險家中心門票

橫琴國家地理探險家中心送出門票予《Happy PaMa教得樂》讀者，名額5個，每人可獲2張橫琴國家地理探險家中心特惠票及1張標準門票，以及3張來往香港與橫琴國家地理探險家中心的車票。有興趣的讀者請於9月6日（周五）中午12:00前回答以下問題，連同個人資料（姓名、地址、聯絡電話）電郵至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將獲專函通知。

問：請說出橫琴國家地理探險家中心其中一項互動體驗設施。

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第257期]

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