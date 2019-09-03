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Happy PaMa 教得樂 第257期

Happy Pa Ma

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本周Focus．採訪手記：小男孩嬉戲「我要放催淚彈」？

【明報專訊】近日社會亂局，無論是電視的新聞報道或是社交平台，所有資訊均離不開示威活動、警方施放催淚彈等，基本上社會運動已成為大家的焦點話題之一。不過，家長們別以為，這些新聞只有成人關注，其實孩子也會留意到。

社會亂局 細路都留意

早前我們籌備「開學了！」特輯，找來多個小模特兒來公司拍照，連同行的爸媽，十多人擠在影樓內拍攝，非常熱鬧。在休息時間，有兩個男孩用手指作勢互射玩「槍戰」，他們邊玩邊說「砰、砰、砰」，突然其中一個男孩說出「我要放催淚彈」，在場家長們即時感到愕然，男孩的父親更說「我沒有向他說過這方面的事」。

事實上孩子毋須經由家長，也可從新聞或網上得知時局發展。正如《Happy PaMa教得樂》專欄作者之一的蘇美智在7月底所寫的一篇〈跟孩子說白衣人〉，文中有一句話我非常認同，「別以為不聞不問最好，今日的孩子從四方八面得到資訊，真真假假懂的不懂的，雜燴起來令人抓狂」。既然避不了，倒不如直接跟子女討論，家長不妨參考蘇美智在文中一些建議，「大人可以主動查問：『有關這件事，你們知道什麼？』掌握孩子的認知和成熟程度，再決定解說得多深」。之後，簡而清地講述事情重點。

避無可避 不如直接討論

香港時局發展至這一刻，有時真的令人難以分辨出黑白道理，但正因如此，身為家長更應以持平的態度，向子女解釋真相，培育出他們明辨是非的能力，將來成為正直的人。

文：許朝茵

[Happy PaMa 教得樂 第257期]

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