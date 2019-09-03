系列、章節類圖書 有助閱讀理解

內容或不適合 家長先篩選

至於選書時，Joyce認為小學生可多接觸不同類型的書籍，而從初小開始，橋樑書便是一個不錯選擇，「小學生不會再看很薄的書，文字太少已滿足不到他們的需要。這時可以選擇一些系列性、有Chapters（章節）的書，這類書中、英都有，而且文字比圖畫書多，可以幫助他們建立閱讀理解能力，慢慢咀嚼當中的文字和故事。而且家長一定要幫手選書，書本的主題、內容、用字等，建議自己先翻看一次，因為有些書或會含有對愛情的描述，對初小學生來說是太早了；又有些英文書可能是印度、中東出版，文法和串字也會有錯誤，家長宜細心挑選後才買給子女」。

■橋樑書推介

The Treehouse系列

內容︰圖畫跟文字比例約1:1，講述Andy跟Terry住在一座多層的樹屋裏，裏面有游泳池、遊樂場甚至賽車道的有趣故事。

作者︰Andy Griffiths

繪者︰Terry Denton

出版︰Pan Macmillan

適合：小一至小六

《露露和菈菈》系列

內容︰講述兩個志願成為點心高手的小學生露露和菈菈，每逢周六日都走到點心店當店長，承接各種點心訂單，替動物及精靈解決問題。

作者、繪者︰安晝安子

譯者︰蕘合、呂金緣

出版︰東雨

適合：小三至小四

《怪傑佐羅力》系列

內容︰由狐狸變身的怪傑佐羅力，懷抱着成為惡作劇之王的夢想，每次都處心積慮想整人，但總以失敗收場，然而，他的調皮往往轉化為助人無數的善行。

作者、繪者︰原裕

譯者︰周姚萍

出版︰親子天下

適合：小三至小四

Seriously Silly Stories系列

內容︰把大家耳熟能詳故事如《白雪公主》、《國王的新衣》等改編成搞笑的故事。

作者︰Laurence Anholt

繪者︰Arthur Robins

出版︰Orchard Books

適合：小一至小六

[Happy PaMa 教得樂 第257期]