副刊
Happy PaMa 教得樂 第257期

Happy Pa Ma

下一篇 上一篇

系列、章節類圖書 有助閱讀理解

【明報專訊】既是兩女之母，又是兒童書店創辦人的譚再思（Joyce）認為，學校設立每天十來分鐘的閱讀時間是件好事，「除了提高學校的閱讀氣氛、提升學生的語文能力，最重要是孩子會互相影響。當他們看到同學在看某一本書，自己都會想找來看，這正是很多故事系列受歡迎的原因之一」。

內容或不適合 家長先篩選

至於選書時，Joyce認為小學生可多接觸不同類型的書籍，而從初小開始，橋樑書便是一個不錯選擇，「小學生不會再看很薄的書，文字太少已滿足不到他們的需要。這時可以選擇一些系列性、有Chapters（章節）的書，這類書中、英都有，而且文字比圖畫書多，可以幫助他們建立閱讀理解能力，慢慢咀嚼當中的文字和故事。而且家長一定要幫手選書，書本的主題、內容、用字等，建議自己先翻看一次，因為有些書或會含有對愛情的描述，對初小學生來說是太早了；又有些英文書可能是印度、中東出版，文法和串字也會有錯誤，家長宜細心挑選後才買給子女」。

■橋樑書推介

The Treehouse系列

內容︰圖畫跟文字比例約1:1，講述Andy跟Terry住在一座多層的樹屋裏，裏面有游泳池、遊樂場甚至賽車道的有趣故事。

作者︰Andy Griffiths

繪者︰Terry Denton

出版︰Pan Macmillan

適合：小一至小六

《露露和菈菈》系列

內容︰講述兩個志願成為點心高手的小學生露露和菈菈，每逢周六日都走到點心店當店長，承接各種點心訂單，替動物及精靈解決問題。

作者、繪者︰安晝安子

譯者︰蕘合、呂金緣

出版︰東雨

適合：小三至小四

《怪傑佐羅力》系列

內容︰由狐狸變身的怪傑佐羅力，懷抱着成為惡作劇之王的夢想，每次都處心積慮想整人，但總以失敗收場，然而，他的調皮往往轉化為助人無數的善行。

作者、繪者︰原裕

譯者︰周姚萍

出版︰親子天下

適合：小三至小四

Seriously Silly Stories系列

內容︰把大家耳熟能詳故事如《白雪公主》、《國王的新衣》等改編成搞笑的故事。

作者︰Laurence Anholt

繪者︰Arthur Robins

出版︰Orchard Books

適合：小一至小六

[Happy PaMa 教得樂 第257期]

上 / 下一篇新聞

西多與時並進 變心又變面
西多與時並進 變心又變面
趕上潮流：柚子、無花果西多 切開「放流料」
趕上潮流：柚子、無花果西多 切開「放流料」
羅金成餐具中體驗文化 走遍世界 收集飲食藏品
羅金成餐具中體驗文化 走遍世界 收集飲食藏品
後記：參與電視真人騷 助年輕人排憂解難
後記：參與電視真人騷 助年輕人排憂解難
金屬生鏽 可樂輕鬆搞掂
金屬生鏽 可樂輕鬆搞掂
知多啲：不鏽鋼廚具 看數字辨抗鏽力
知多啲：不鏽鋼廚具 看數字辨抗鏽力
閱讀堂：漫畫繪本打開知識之門 橋樑書築起閱讀習慣
閱讀堂：漫畫繪本打開知識之門 橋樑書築起閱讀習慣
本周Focus．採訪手記：小男孩嬉戲「我要放催淚彈」？
本周Focus．採訪手記：小男孩嬉戲「我要放催淚彈」？
活動推介：參觀教育博覽 深入認識西貢學校
活動推介：參觀教育博覽 深入認識西貢學校
活動推介：參選中日畫樂交流 港深澳藝術作品展出
活動推介：參選中日畫樂交流 港深澳藝術作品展出
重要日子提提你！
重要日子提提你！
索取Happy PaMa教得樂禮品
索取Happy PaMa教得樂禮品
家家有禮：戴上VR 橫琴探索冒險
家家有禮：戴上VR 橫琴探索冒險
投入Caterpillar互動玩樂區
投入Caterpillar互動玩樂區
音樂兒童：免費課程培育 台上載歌載舞 童Sing童戲 音樂薰陶獲正能量
音樂兒童：免費課程培育 台上載歌載舞 童Sing童戲 音樂薰陶獲正能量
小演員心聲
小演員心聲
名人親子：共同嗜好真正親子樂 太極家庭耍出和諧
名人親子：共同嗜好真正親子樂 太極家庭耍出和諧
童繪遊樂場：雷神複雜造型 由簡筆開始
童繪遊樂場：雷神複雜造型 由簡筆開始
親子運動：教練小貼士 掌握正確姿勢 練得其法 親子跑出好成績
親子運動：教練小貼士 掌握正確姿勢 練得其法 親子跑出好成績
問專家：阻孫仔打機 祖母反被打
問專家：阻孫仔打機 祖母反被打
媽媽維特：人際衝突的學習
媽媽維特：人際衝突的學習
民房四寶：學校是一個怎樣的地方？
民房四寶：學校是一個怎樣的地方？
自在講媽：舊香港街市
自在講媽：舊香港街市
客座隨筆：你的父母如何，你的日子也必如何？
客座隨筆：你的父母如何，你的日子也必如何？
多多指教：孩子成長路 並非如教科書死板
多多指教：孩子成長路 並非如教科書死板
家庭有教：愈關心社會 讀書成績愈好？
家庭有教：愈關心社會 讀書成績愈好？
辣媽CEO：返屋企食飯變成奢望？
辣媽CEO：返屋企食飯變成奢望？
論盡教育：零個案的教師投訴覆核委員會
論盡教育：零個案的教師投訴覆核委員會
升學攻略：幼稚園及小學篇
升學攻略：幼稚園及小學篇
玩創校長：社會與學校的藩籬
玩創校長：社會與學校的藩籬
家教明言：和孩子找一間「好」小學
家教明言：和孩子找一間「好」小學
懶惰雞蛋花 奸計播花粉
懶惰雞蛋花 奸計播花粉
小心過敏：外表清純 枝葉放毒
小心過敏：外表清純 枝葉放毒
同門騙子：蜂蘭扮雌蜂 引「交配」授粉
同門騙子：蜂蘭扮雌蜂 引「交配」授粉
新書推介：情人節送猴耳環？
新書推介：情人節送猴耳環？