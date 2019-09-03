知多啲：不鏽鋼廚具 看數字辨抗鏽力

不鏽鋼煮食用具的產品說明上或會顯示3位數字，如200、300及400等，這是美國鋼鐵學會的分類法，標示了不鏽鋼中鉻、鎳及錳的大約含量。早前消委會的《選擇》月刊教市民選購不鏽鋼廚具，報道指煮食用具、餐具等與食物接觸的不鏽鋼，普遍採用300及400系列的不鏽鋼，較常見的是304、316、403及430等。400系列的不鏽鋼，含鎳量較低，因此耐鏽性遜色。「304不鏽鋼」又稱為18/8或18/10，即是含18%鉻和8%鎳，或18%鉻和10%鎳，由於鎳含量較高，更耐酸鹼，抗腐蝕能力大為提高。「316不鏽鋼」增加鎳含量，亦加入稀有金屬鉬，抗腐蝕能力更高，價格亦較昂貴，常用於高級餐具中。

市民購買不鏽鋼煮食用品時，不妨看看產品說明，或鍋具底部的不鏽鋼編號。

使用不鏽鋼用具貼士（資料來源：消委會）

1.用陶瓷或玻璃器皿盛載酸性、鹼性、有濃烈食物色素或鹽分高的食物，減少釋出重金屬的風險。

2.勿用強鹼或強氧化性的清潔用品如漂白粉、次氯酸鈉漂白水等清洗或泡浸不鏽鋼用品。

3.若不鏽鋼用具已出現鏽蝕且無法清除，應更換。