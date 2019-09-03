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金屬生鏽 可樂輕鬆搞掂

【明報專訊】大部分愛煮番兩味的人都愛用易潔鑊，偏偏老媽愛生鐵鑊，貪其夠鑊氣，煎隻荷包蛋都香口一些。老媽話新買生鐵鑊要一邊炒肥豬肉，一邊用韭菜刷鑊面，洗淨後再風乾塗油，才不會生鏽云云。驟聽似沒邏輯，但原來並非完全沒道理！

專家教路，除了煮食器具，日常生活應用的金屬物品，若不懂清潔或保養，容易生鏽、變色、失去光澤，甚至縮短壽命。而當中令人頭痛的生鏽問題，一罐可樂就有可能輕鬆搞掂。

不管是餐桌、椅子、水龍頭、餐具、廚具，以至樂器、獎座、雨傘等等大部分都包含金屬組件或成分。各種金屬的特性和重量不同，以雨傘為例，鋁製遮骨夠輕身，但因鋁較軟，遮骨不太耐用；相反，鐵製的遮骨相對耐用，但缺點是重。

為了填補純金屬的缺點，日常用品多以合金製造，香港科技大學化學系講師陳鈞傑博士（Jason）表示，「所謂合金即是以一種金屬作為主要成分，再混合其他金屬或非金屬，來增加其硬度和強度」。想產品耐用，不妨參考以下金屬及合金產品的清潔及保養方法。

1. 生鐵鑊：接觸水、氧氣易生鏽

生鐵鑊由於沒有塗層，亦夠硬淨，大火快炒、爆炒方式做菜也沒問題，是很多傳統家庭的必備廚具。Jason說：「生鐵由95％鐵、5%碳組成，由於鐵含量高，所以和一般鐵製品一樣，接觸氧氣和水分後容易生鏽，尤其是閒置了一段時間的生鐵鑊，常出現鏽漬，鐵鏽本身對人體無害，但煮菜時會影響味道。除了生鐵，以鋼（99.5%鐵、0.5%碳）製造的產品也會生鏽，若不適當處理，鐵鏽會破壞金屬結構而變得脆弱，縮短壽命。

○貼士：用後抹乾塗食油

每次使用後抹乾，保持乾爽，並在鑊面塗一層食油，保持鑊身油潤，避免生鐵和水分及氧氣接觸，可防生鏽。

可樂飲料含有磷酸，磷酸可以溶解鐵鏽。Jason表示，「生鐵鑊加入可樂飲料（醋或檸檬酸溶液亦可）加熱至沸騰，然後小火煲30分鐘，有助去除鏽漬。其他生鏽物品，浸在沸騰的可樂中，也能除鏽。」建議每隔10分鐘檢查物件是否已去除鏽漬，若浸泡過久，物件原本打磨光亮的表面，有可能因此變得暗啞，失去光澤。

2. 螺絲：定期潤滑 塗除鏽劑抹漬

不少人也有類似經歷，用螺絲批扭開生鏽的螺絲時「滑牙」，增加扭出螺絲的難度。有沒有方法解決？Jason表示：「視乎生鏽程度，如果螺絲生鏽嚴重就沒辦法了，因為鐵鏽會破壞金屬結構，令其失去強度，即使用螺絲批輕力一扭，螺絲頭也會粉碎。遇螺絲生鏽問題，可嘗試在螺絲頭塗上除鏽劑，待20分鐘後用乾布抹去鏽漬。如螺絲釘身的螺紋亦生鏽，難以扭出螺絲，可在螺絲頭上滴少許家用磨砂清潔劑，增加扭動時的摩擦力。」如果想防止螺絲生鏽，可定期噴潤滑劑、防鏽油。

3. 不鏽鋼煲：久用也會生鏽

不鏽鋼的出現解決了生鏽帶來的煩惱，它的主要成分是鐵，亦含鉻和其他金屬，如鉻的含量超過10.5%，即可稱為不鏽鋼，鋼材表面會形成「氧化鉻薄膜」，以防生鏽。不鏽鋼按道理不會生鏽，但使用了一段時間的不鏽鋼鍋，底部亦會出現鏽漬。Jason解釋，「因不鏽鋼也含鐵，當表面的保護層被腐蝕，令鐵外露氧化亦會生鏽」。此外，不鏽鋼鍋表面亦會出現一點點，看上去像油污的污漬，原來同樣是因為金屬氧化而產生。

○貼士：勿「乾燒」、鋼絲刷清洗

避免高溫「乾燒」鍋具，否則會破壞鉻薄膜而生鏽。如果要清除鏽漬，同樣以醋、檸檬酸溶液或可樂飲料等弱酸性物質放入煲內加熱，小火煲約半小時，之後徹底清潔。他提醒，「避免用鋼絲刷清洗不鏽鋼食具，否則容易磨損表面，增加釋出重金屬鎳和鉻的風險，長期使用嚴重刮花的不鏽鋼鍋具煮食，有可能會影響健康」。

4. 銅管樂器：長接觸濕氣變色

昂貴的銅管樂器如小號、法國號，或者日常用的5毫、2毫硬幣，都是由黃銅（75%銅、25%鋅）製成，帶黃金色；雕塑銅像多以青銅（95%銅、5%錫）製造，呈淡金色；而銀白色的1元、5元硬幣，則由白銅（75%銅、25%鎳）製造，有些餐具則以純銅製成，它們的共通點是接觸空氣一段時間後會變啞色，長期接觸濕氣，表面更有可能形成一層帶錄色的「銅綠氧化層」，屹立紐約海邊的自由神像，便是因經年累月暴露於潮濕空氣中產生氧化反應，表層形成了銅錄氧化層，由原來閃亮的古銅色變為現時的藍綠色。

○貼士：布沾銅器潔劑擦拭

Jason教路，「變了啞色的銅和銅合金，可以用市面上的銅器潔劑來溶解銅氧化物，以乾布沾上清潔劑擦拭便可，銅或銅合金會回復本來顏色。一些精細部分，用牙刷代替乾布清潔，然後用暖肥皂水洗走殘留的清潔劑，再用清水洗淨後抹乾」。如果銅表面嚴重氧化，先用可樂飲料（毋須煲熱）浸數小時，待氧化膜溶化後，再以銅清潔劑拋光。

5. 獎盃獎牌：潮濕或變灰色

以錫合金製造的獎盃和獎牌，呈深灰色。錫合金比較穩定，不易變色，但置放在潮濕環境也有可能變色。

○貼士：金屬清潔劑擦拭

獎盃獎牌等錫合金用品，宜儲放在乾燥的地方。變暗啞的錫合金，可以用坊間有售的金屬清潔劑，以布輕輕擦拭，最後用紙巾抹走多餘清潔劑和拋光。

6. 水龍頭、花灑頭：污漬多失光澤

浴室水龍頭、花灑頭通常以鍍鉻金屬製成，特點是硬度高和表面光亮，但使用一段時間後，水垢、油脂等污漬會令其失去光澤。

○貼士：檸檬頭擦拭 勿用除鏽劑

用切開的檸檬頭或醋擦拭，靜待一會後過清水，水龍頭便會回復光潔亮麗。Jason提醒，「避免讓水龍頭長時間接觸強酸性的清潔劑（如除鏽劑），因有可能腐蝕鉻層，令其變啞色或出現斑點漬」。

7. 鍍銀或銀合金器具：長用發黑

新買的鍍銀打火機或餐具光潔亮麗，但使用一段時間後會發黑，外觀大打折扣。因鍍銀或銀合金，容易和皮膚、食物、家具釋出的硫化物產生反應，形成黑色的硫化銀，失去光澤。

○貼士：熱水浸 放錫紙食鹽

銀器變黑，用布沾上銀器清潔劑擦拭，可回復光亮。另一方法是在熱水中放入錫紙（鋁箔紙）和食鹽，銀器接觸錫紙1分鐘後取出。市面上有些銀器鍍上一層銠金屬，以防發黑，因此要小心勿磨損銀器表面。

文：李佩雯

編輯：林曉慧

電郵：feature@mingpao.com

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