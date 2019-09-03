趕上潮流：柚子、無花果西多 切開「放流料」

煎封四邊免溢出 煎炸必須快

餡料要夠「流」，餐廳大廚陳偉庭表示炸時亦有技巧，「為免流心餡溢出，最好先煎封四邊定形，而由於麵包外有蛋漿，內裏亦有流心餡料，內外均帶濕，煎炸時必須快，否則西多士因太濕而變軟，做出來便不夠挺身，甚至塌下，影響賣相」。

剛剛端上枱的西多士，約2吋厚，分量超巨型，輕輕一切，餡料緩緩流出，特別是柚子西多士的流心效果更加明顯，蛋香夾着柚子香，的確吸引，「我們的蛋漿只用上湖南蛋的蛋黃，貪其蛋香十足，而且做出的西多士顏色亦特別金黃，賣相更佳」，陳偉庭解釋。

至於如何才是一件完美的西多士，陳偉庭認為外貌要四正、顏色要金黃、外皮要香脆、麵包要鬆軟，以刀一切不會散開，這便是一件完美的西多士。

■Info

◆遊園．茶記

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