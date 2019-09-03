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西多與時並進 變心又變面

【明報專訊】茶餐廳是香港獨特的飲食文化，其招牌食物如奶茶、紅豆冰、蛋撻、菠蘿油、西多士……統統是極具代表性的香港名物。早前一項有關至愛港式飲品小食的調查，結果顯示西多士為最受歡迎小食，受訪者平均每星期吃1.1次西多士，數量驚人。雖然我們常吃西多士，卻未必知道這款美食早於羅馬帝國時期已有記載，來到香港這創意之地，數十年間不斷演變。

西多士（French toast），全名為法蘭西多士，卻非源自法國，它是一種源自歐洲的麵包食品，有說早於公元4世紀的羅馬帝國時期，已有類似食物在羅馬的烹飪書上記載，當時的西多士相信是把隔夜麵包蘸上雞蛋煎至金黃色，化剩食為人間美味。後來法國人把西多士發揚光大，遂冠上法蘭西之名。

1973年大牌檔西多士$1一件

香港何時開始出現西多士？傳入時間現已無從稽考，但喜喜冰室店長廖文偉回憶說：「1973年入行，當時大牌檔已有西多士，大約$1一件。」當時的西多士做法非常簡單，只以白麵包蘸蛋漿煎成，「當時炸爐還未出現，廚師便將煎鍋放在石油氣爐上，把西多士逐塊煎成金黃色，吃時蘸上煉奶，已經相當美味」。

西多士要煎得好，必須用上慢火，若太大火蛋漿便會焦燶，廖文偉表示，以前每塊西多士均以慢火煎最少4至5分鐘，金黃之餘，外皮亦帶焦脆。至於他們現時的法蘭西多士用上老字號香香麵包，帶麵粉香，由於用上超過1吋厚的方包，一般要煎足20分鐘，「先要煎封四邊，再煎兩面，煎時要先扶着麵包，否則會因為太厚而變形」。

蛋漿加橙汁肉桂粉添甘味

這兒的法蘭西多士特別厚外，所蘸的蛋漿亦與別不同，蛋漿加入了橙汁、肉桂粉、牛油、砂糖、淡奶，每口西多士富蛋香之餘，亦帶橙香及肉桂的甘味。為了入口更清新，煎時亦放棄傳統的牛油而改用菜油，入口不會太膩滯。

「吃西多士，有人愛用糖漿，有人則愛煉奶，我覺得各適其適，煉奶的味道夠香，而糖漿則甜度夠，但亦要視乎品牌，部分牌子的質地較稀，入口較遜，坊間以英國的金獅糖漿質感及味道最佳。」廖文偉表示，餐廳一般會奉上糖漿，不過客人亦可要求以煉奶代替。

初期版本無餡 老店加咖央醬

最初期的港版西多以煎及無餡為主，而由鐵皮檔做起的老字號蘭芳園則為西多士加入咖央，令西多士恍如添上糖漿般帶鮮甜味。「上世紀50、60年代的西多士只於酒店、高級餐廳出現，當時屬於矜貴食物，當中所用的糖漿更是來自外國。」蘭芳園老闆林俊忠說。

1950年代，林俊忠的爸爸林木河便把西多士平民化，在白麵包中夾着自家製的咖央醬，蘸上蛋漿後炸成金黃色，「以前的咖央是我們自家煮成，以新鮮椰汁、鴨蛋和糖等燉足1小時，將咖央醬加入西多士中，一來可以令味道更豐富，鮮甜度亦夠，而且毋須再放糖漿，可謂一舉兩得」。說是平民版的西多士，但林俊忠坦言仍是一款昂貴食物，「當時1個麵包約1毫子，1杯奶茶約2毫子，生滾粥亦不過3毫子，我們的西多士便要3毫子，50、60年代對於平常家庭而言，價錢昂貴又不飽肚，故不是特別受歡迎」。

到了1980年代，經濟起飛，茶餐廳、冰室愈開愈多，西多士亦開始普及起來，坊間還漸漸以現成的花生醬代替咖央醬，「無論用花生醬還是咖央醬，其實本身已經帶足夠的甜度，根本毋須再加煉奶或糖漿」。林俊忠建議各位西多士粉絲，下次不加糖漿，試試西多士的原汁原味。

■Info

◆喜喜冰室

地址：銅鑼灣Fashion Walk百德新街57號地下C&D號舖

查詢：2868 0363

◆蘭芳園

地址：中環結志街2號

查詢：2544 3895

文：區佩嫦

統籌：陳詠詩

編輯：林曉慧

電郵：feature@mingpao.com

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