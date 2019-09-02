長揸滑鼠 揸出媽媽手 拇指肌發炎 扭門匙都痛

媽媽手常發於有初生嬰兒的爸爸媽媽，影響照顧小朋友能力，同時多見於經常使用電腦的辦公室族；雙手忙個不停的廚師和侍應，也是高危群。

媽媽手，全稱為拇指狹窄性腱鞘炎，亦稱De Quervain's Syndrome，成因在於拇指的外展拇長肌及伸拇短肌的肌腱因頻繁用力而發生炎症。拇指活動主要倚賴拇指肌腱（連接肌肉及骨的軟組織）在腱鞘內滑行，可以想像成腱鞘是一條隧道，而拇指活動時肌腱就在這條隧道內來回滑行。假如拇指肌肉長期過度用力或者經常做重複的動作，都會導致腱鞘發炎、腫脹，從而影響拇指肌腱在腱鞘內滑行，導致疼痛和活動受影響。

新手爸媽常抱嬰兒易中招

拇指狹窄性腱鞘炎就像其外號媽媽手所指，常見於家庭主婦，尤其是需要照顧新生嬰兒之媽媽或爸爸，因為抱嬰兒時容易導致手腕或拇指過度使用，引致前臂肌肉緊繃，久而久之容易形成腱鞘發炎。另外亦有研究指，女士在懷孕期間及分娩後初期因荷爾蒙改變而較容易患上媽媽手。

除了因照顧小孩或做家務外，如工作需長期使用電腦，亦特別容易引致腱鞘炎。腱鞘炎的成因除了過度用力外，另一個主要成因是重複動作。雖然滑鼠毋須用上拇指操作，但使用滑鼠時其實拇指肌腱已經處於伸展狀態，當我們每天使用滑鼠多個小時，並缺乏足夠休息時，很容易導致拇指狹窄性腱鞘炎。

其他常見有此情况的職業是廚師及侍應，因為他們工作時經常需要搬動較重的碗碟及食材，拇指肌腱負荷十分重。

手機屏幕愈大 拇指負擔愈重

除以上原因外，不良工作姿勢、突然用力及長時間維持同一工作姿勢，都很容易導致拇指狹窄性腱鞘炎。長期使用手機亦是元兇之一，手機的屏幕愈大，單手使用手機時拇指的負擔亦愈重，當長期用單手在手機輸入文字或玩遊戲，很容易導致拇指附近肌腱過勞及腱鞘發炎。

拇指狹窄性腱鞘炎最明顯的徵狀就是有拉扯的感覺及疼痛，最初通常只會覺得輕微拉扯，當勞損日漸嚴重，受影響部位會開始感到紅、腫、熱、痛，拉扯的感覺亦會加強。當問題維持一段時間後，因長期發炎導致活動能力下降及乏力感會逐漸加強，亦會影響日常生活及工作，例如扭毛巾、倒水、拿購物袋等動作。通常各種徵狀在早上起牀時最明顯，活動一段時間過後或熱敷之後會明顯鬆解，但假如拇指活動量增多或需不停用力，痛楚就會再次加劇。

文：關文浩（香港物理治療學會會員、註冊物理治療師）

編輯：王翠麗

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