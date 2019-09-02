醫學滿東華：乳癌篩查報告異常=患上癌症？

到了覆診當天，林太獲悉她的檢查結果為「懷疑惡性發現」，因此會被安排做乳房抽組織檢查，而梁小姐的檢查結果為「可能良性發現」，因此需要在半年後到中心再做乳房超聲波。林太在抽取組織化驗後，更需要接受切除活檢（excisional biopsy），即是用手術移除病變部位，再做切片檢查；幸好結果並非惡性，但是屬於高風險病變，將來要緊密地跟進。另外梁小姐經過兩年間幾次覆照後，證實在超聲波發現的乳房陰影沒有變化，最終評定為良性。

懷疑惡性發現 需抽組織檢查

乳癌篩查包括臨牀檢查和乳房造影，有需要時更要利用超聲波甚至磁力共振對懷疑病變之處作進一步研究。現時香港很多提供乳癌篩查服務的放射科醫生，都採用美國放射學會（American College of Radiology）定下對乳房影像評級的準則，即乳房影像報告與資料系統（BI-RADS）或其他類似的評級系統。如檢測結果被評級為「正常或良性」，女士只要定期檢查便可；如結果被評定為「可能良性發現」，便需要做短期覆照；假如結果被評定為「懷疑惡性發現」，則需要考慮做抽取組織檢查。

從臨牀、乳房造影、超聲波或磁力共振檢查中被判斷為懷疑惡性發現的病變，在抽取組織後會送往病理化驗，結果可分為「良性」、「高危病變或有惡性傾向」、「惡性」3種。在盡可能的情况下，放射科醫生會與臨牀醫生就乳房影像的檢查結果商討，判斷病理報告與影像上的懷疑是否脗合，從而決定下一步跟進方向。例如乳房影像十分可疑，但病理報告屬於良性，在研討過後，醫生會決定有無需要抽取更多組織來化驗，例如用真空抽吸方法抽取較大範圍的組織，或是切除活檢。

如果病理報告顯示「惡性」，臨牀醫生便會接手跟進治療。方法包括手術、電療、標靶治療、荷爾蒙藥物和化療。手術包括局部或全乳房切除，淋巴切除及乳房重整等等。化療主要分為手術前「導性化學治療」（neoadjuvant chemotherapy）及手術後「輔助性化學治療」（adjuvant chemotherapy）兩種。治療方法林林總總，需要視乎腫瘤大小、位置、種類、基因特性及病人個人因素等而定，所以每一個案都需要由放射科、外科、腫瘤科甚至整形外科醫生一起制定治療方案，才能達至最理想的治療效果。

文：吳詠淇（東華三院放射診斷科副顧問醫生）