練「靜觀親職」 修補世代撕裂

個案：操控型媽媽 vs. 反叛期女兒

Ada（化名）是全職主婦，有一名15歲女兒Kitty（化名）。Ada一直為女兒安排多項課外活動或補習、以免她「輸在起跑線上」。踏入青少年期，Kitty開始有獨立思考，對於媽媽為她安排的，有時並不同意，也不如以往般和媽媽分享自己的生活點滴，母女關係比以前疏離。

某個周末，Kitty在沒有通知媽媽的情况下和朋友聚會，而且很晚才回家。Ada坐在客廳黑着臉地等女兒回家，Kitty回家時看見媽媽，沒有說什麼就回到房中。Ada忍不住追上前，用力敲女兒房門，向她大罵：「你現在是什麼的態度？你把家當作為酒店嗎？什麼也不告訴我們！」Kitty在房間大聲回應：「你根本不明白！」Ada的責罵只令Kitty更抗拒溝通，從此母女倆只要一對話就吵架，關係愈來愈差。

像城中許多家庭的縮影，Ada作為家長，在教養過程中累積了不少壓力，而且對子女有很多期望，當子女行為表現跟期望不符時，會感到失望、擔心、憤怒等。這些情緒會掩蓋理性思考，令人變得衝動，難以從對方角度思考，溝通變得困難。

不加批判覺察此時此刻 培養寬容心

兩代之間因意見不合起衝突，若雙方未能適當處理自己的情緒，家長可能會打罵孩子；而孩子感到不受理解和尊重，變成「叛逆青年」。如此，隔膜與疏離產生，親子關係變差，最終影響雙方的身心健康。所以，學懂適當處理自己的壓力，是家長有效親職的重要元素。「靜觀親職課程」是透過讓家長不加批判地覺察「此時此刻」，發現自己出現情緒下的意識反應，從而培養出寬容的心，更敏銳於自己和子女的需要。

靜觀親職課程是由荷蘭阿姆斯特丹大學教授兼臨牀心理學家Susan Bögels創辦，專為家長而設，是一項着重體驗以實證為本的訓練。課程中，家長透過一連串練習，如專注於呼吸數分鐘（3分鐘呼吸空間）、身體掃描、靜觀步行、靜觀伸展等，學習不加批判地專注於「此時此刻」，從「行動模式」（doing mode）轉向到「同在模式」（being mode）。

回顧童年經驗 避免自動化打罵

「活在當下」能幫助我們激活大腦負責專注、組織、計劃和從多角度看事物的前額葉（prefrontal cortex）。如此在教養子女及遇到壓力時，家長就有更敏銳的覺察力，並更有智慧地作出反應，而非自動化地發脾氣或打罵。

靜觀練習能讓我們抱持「初心」，不再為子女貼上「不聽話」、「無用」等固定或負面的標籤。抱持初心，家長才能發現孩子的細微改變、以嶄新方式回應孩子，給予孩子空間成長。此外，靜觀亦能幫助家長覺察及承認自身壓力，在情緒激烈時，學習為正在受苦的自己奉上慈心。當能夠好好和自己的情緒相處後，對己對人也有多一分的體諒。而家長應對親子關係時的自動化反應，亦可能與自身的童年成長經驗有關。課程亦會幫助家長回顧他們與自身父母相處的童年經驗，使我們避免以這些自動化的方式來對待孩子、家人及自己。

研究發現，靜觀親職課程能夠減少子女的反叛行為、改善子女的情緒、減輕家長的壓力、改善親子關係等。

自從參加課程後，Ada開始培養靜觀習慣，如閒時靜觀步行、晚上臨睡覺時練習身體掃描、每當有壓力想發脾氣時便練習3分鐘呼吸空間等。漸漸她發現，每當Kitty的行為和媽媽的期望不同時，Ada能叫停下意識地責罵女兒的衝動。慢慢，Kitty不再抗拒和Ada說話，某天倆母女更能心平氣和坐下聊天。Ada了解到女兒希望有自己的空間、Kitty了解到媽媽只是擔心她安全的苦心。雙方的意見雖不一樣，但經溝通過後，都變得更能體諒對方。

願孩童不止盼望歡樂、大人不止知道期望，而是努力珍惜和體恤對方。

newlife.330 舉辦「新生‧身心靈」靜觀親職課程，可瀏覽www.facebook.com/newlife330hk

文：凌悅雯（新生精神康復會臨牀心理服務主任、臨牀心理學家）、麥佩雯（心理學助理）

編輯：廖偉龍

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