星期日文學‧劉綺華：思考自己，表達自己，書寫自己

那一年，她的人生頓失方向，唯有還原基本步，像個小孩一樣，什麼都嘗試。她學彈琴，又打算開婚紗店，但這些都不是她真正想做的事。「如此渾噩地過了一年，在迷惘中我忽然又想起了關生那句話。」往後，她每天到圖書館自修室，學習寫小說，翻閱許多台灣文學獎的得獎作品，並一邊拿着評審紀錄來研究寫小說的技巧，認真地用熒光筆劃上重點，了解到分鏡、插序等不同寫作手法。掌握基本功後，她重拾紙筆，開始寫小說。

二○一六年，劉綺華憑着《鯊魚》獲得了香港中文文學創作獎小說組別的冠軍。

以人物探討社會議題

「《鯊魚》是寫我爸爸的，我常常很好奇像他這樣的藍絲，為什麼會那麼支持政府。故事主角是一位老人家，有一個反叛的兒子。我寫的時候好開心，像演戲一樣，代入了老人的生活，別人讀起來應該猜不到作者是女性吧。」她說時嘴角上揚。

小說以老年男人為敘事視角，探討由大陸逃難到港的老一輩香港人以及年輕一代的價值觀落差。書中不乏兩代人針鋒相對的畫面：

「你嘈到我完全瞓唔到。年紀大真係一啲道德觀念都冇，由小到大逼我做呢樣做嗰樣，完全唔尊重人哋嘅意願！」是阿積的聲音。他沒有開門，在房間裏大喊。

……

「有道德就賺錢畀我睇吓，唔好依賴我。」

「道德唔係用錢嚟衡量。你眼裏只有錢，世界仲有好多嘢。」阿積還是不出來。

「出嚟做嘢就有毛有翼啦。我冇錢點養大你，我養大你幾辛苦，好幾次整斷隻手。你只係坐享其成，冇我有你哋咩？」

「賺錢唔一定啱。你以為賺錢係大晒，你對阿媽唔好，又成日逼我。」

「有本事搬出去住囉。我唔會留你。」我轉向死婆大吼：「好心你教好個仔啦，似足你一樣。」

我喊得喉嚨痛。阿積在房間裏安靜下來，死婆也沒再說什麼，繼續打毛線，不理會我。

——節錄自《鯊魚》

「我的小說通常有一個鮮明的人物，我喜歡用人物來探討內在的矛盾。寫的時候，我並沒有想太多，看了評語才知道，原來評判覺得我很有野心。」書中，她描述老人平日下午都會到廟街跳茶舞，但佔中之後，卻連地鐵也不敢坐，整天留在深水埗。「寫社會議題（如佔中），不需要明刀明槍地寫，以間接手法，效果反而更好。」

得悉《鯊魚》獲獎，她不知所措，兩天睡不着覺。「我覺得像中了六合彩一樣，難以置信。」那時，她才剛剛起步，只寫了五六篇小說，怎料一鳴驚人。她坦言拿了獎之後更加焦慮，不知道之後怎樣走下去。「在我之前，拿這個獎的前輩都是一些有經驗的作者，他們很清楚自己在做什麼，我卻還在摸索階段。」無論如何，這個獎都賦予了她創作人應有的自信，讓她發現自己擅長寫人物。

今年，劉綺華發表首部長篇小說《失語》。

失去語言，失去自我

《失語》以學校為背景，寫兩位中文老師的教學日常，一個叫伶，一個叫慧。伶注重外表打扮，善於交際，懂得與上司同事打好關係；慧為人憨直單純，每天練習普通話，希望考好普通話水平測試，保住教師一職。小說分成兩部分，第一部分為「慧與伶」，第二部分則為「伶與慧」。

「一開始我是先寫慧的，之後再鋪排伶。」慧是個怪人，除了座位釘滿普通話拼音紙條，平時會逼自己用普通話與其他人交談，書中慧所說的話均被寫成書面語。「我覺得自己有一點像慧，普通話很差，雖然讀過教師文憑，但沒有考基準試，現在也是從事教育行業，到不同學校教班、接一些私補，遇過不少家長問我能不能用普通話教中文，令我覺得很自卑。」

「不只是我，我想大部分香港人都有這種自卑感，例如學英文，總希望能練成美式或英式口音，不管你的grammar有多好，只要口音不『純正』，別人便會覺得你英文不好。」她憶述，有一次參加了一個語言交流（language exchange）的活動，練習英文，在過程中，她用英語跟一位伯伯說，自己是堅持用廣東話教中文，對方質疑她，問她會不會普通話，她誠實地回答，我的普通話不太好，伯伯回了她一個會心微笑的眼神，好像在說：「是你不會用普通話教而已。」之後整晚的話題便圍繞着「普通話是大勢所趨」云云。

「語言象徵一個人的身分，我很疑惑廣東話何以逐漸變成一種低等的語言，令香港人對自己的身分感到自卑。因為這一點，我才想寫這部小說。小說名為《失語》，除了是『失去語言』，也是『失去自己』。」她強調，從自身出發去反省一個問題，才是小說最有力的地方。

徒勞無功的「改變」

《失語》的封面設計別出心裁，六個大小不一的多邊形，以燙銀印製，做出鏡的效果，把書拿上手，隱約地反射着自己模糊的臉，一如不小心經過慧的桌子。故事中，慧因基準試不合格，不獲校方續約，大受打擊，精神開始失常：

……慧環顧眾人，笑了笑，嘎一聲拉開拉鏈，一堆白光映在她臉上，眼睛鼻孔藏在陰影裏，就像鬼。慧伸手進光裏，抽出一面面鏡子，大的小的，橢圓形的、長方形的、正方形，放滿座位上，排得密密麻麻，書櫃上有，桌面上有，連電腦熒幕也貼滿鏡子，把熒幕縮小成狹小的長方形……上課鐘聲響起不久，慧就離開教員室，大家見慧一走，就走過來，無數的鏡子拼成一片鏡海，倒映着一圈好奇的目光……

——節錄自《失語》（頁一一五）

法國精神分析學家拉康（Jacques Lacan）於一九三六年提出「鏡像階段」（the mirror stage），他解釋，當主體透過鏡像來認識自己，其實是藉由「他者」，才認識到自己的存在。雖然鏡像過程幫助主體發現「自我」，但經由鏡中認識的自我，卻不是真實的，而是一種鏡中幻象。

看着鏡中的自己，慧反覆地問：「點解呢個係我？點解呢個係我？」後來，她情緒更加不穩定，不斷渴望改變自己，她喃喃自語：「只要改變個腦，只要改變……」最終踏上自殺這條不歸路：

網上新聞播出慧自殺的片段，影片裏慧坐在沒窗的房間，左邊是寫滿拼音的鏡子，右邊是一張紅色膠椅，上面放着一把電鑽。慧設置好攝錄機，在鏡頭前整理衣衫，深呼吸說：『天生太蠢，我要改變我個大腦。』聲音很輕，但很堅定……

——節錄自《失語》（頁一一八）

這樣血腥悲涼的一幕，並非小說家的憑空想像，作者交代：「有一次我去柬埔寨旅行，參觀集中營遺址，其中一張相是有一把電鑽對準了受害者的腦後，那張相令我印象非常深刻。」

香港的後殖民時代

《失語》除了道出千瘡百孔的教育制度外，劉綺華更希望讀者反思「香港人」這個身分與概念。書中有這樣的一幕：學生問伶，什麼是殖民？伶向他講述香港割讓給英國，直至一九九七年回歸中國的殖民歷史。聽罷，學生認為是英國人欺負香港人。伶急忙反駁他說，英國人為香港建設了很多，令香港愈來愈富有，變得中西合璧。此時，學生便說：「咁即係，既唔係英國人，又唔係中國人，乜人都唔係啦。」（頁一六七）

「我看過一本書，內容引述了法國作家法蘭茲．法農（Frantz Omar Fanon）的經典作品——《黑皮膚，白面具》，這本書是講白人把統治權交給黑人後，黑人在心理上仍然感到自卑，無論語言還是身體等方面，都想趨向變成一個白人，例如第一章『黑人與語言』是說黑人想放棄自己的語言學習白人的語言。又例如，白人設定了『白才是好』的標準，使黑人總會有一股自卑，希望漂白自己，以達到白人的標準。所以這本是後殖民的經典，從精神分析角度剖析為什麼殖民制度已結束，黑人如何受帝國主義操控。」她聯想起香港，「語言與膚色有一點相似，試想想，就算我在北京居住二十年，也不可能改掉我的香港腔。我有一個親戚，從大陸來香港，住了三十多年了，但一說話，其他人都聽得出她的口音，認定她不是土生土長的香港人」。

劉綺華認為，雖然英國早已把香港歸還中國，但香港彷彿仍處於殖民時代，當下的身分只不過是另一個殖民身分，從前跟着英國，如今跟着中國。她說：「很多人都說，香港人適應能力很強，是聰明的一群，偏偏我們卻沒有自己。」誠如彭依仁在代序中寫：「我們會開始質疑所謂『香港人』究竟是紙堆上寫着的概念，還是實實在在的傳統和生活習慣。」

下一本寫科幻小說

「我寫這本書時，香港未有反送中運動，但在這三個月以來，我們一同見證了香港人的覺醒。最近，我特別留意有關人臉辨識系統、新疆再教育營等新聞，着手寫下一本小說。」她透露，下一部作品是科幻小說，內容將圍繞政府的監控制度。曾有朋友問她，可否不寫敏感議題？她堅定地說：「無論是寫詩，抑或小說，我都喜歡寫社會議題，如果要我轉寫愛情、家庭等，那我就不是我了。」

劉綺華曾在過往訪問中提到：「文學獎只是一時的，要找到自己的風格，才能繼續寫下去。」現在，她有了新的想法：「曾經，我的確很想找到自己的風格，就像一些前輩作家，一看就知道是他們的作品。我試過其他寫作方法，如意識流，總覺得不太適合自己。後來慢慢意識到，寫作是為了表達自己。現在的我，已不再刻意去想這個問題，比起風格，我更重視如何思考、表達自己想說的話。」

info：劉綺華

畢業於香港中文大學中國語言及文學系、香港中文大學哲學系文學碩士。曾任職書籍編輯，現從事教育行業。過往寫詩，現以寫小說為終生職志。作品散見於《字花》、《秋螢》及《大頭菜》。曾憑《鯊魚》獲得二○一六年香港中文文學創作獎小說組冠軍。

文 \\ 柯美君

攝影 \\ 賴俊傑

編輯 \\ 關曉陽

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