街知巷聞：重新認識‧九龍公園地上空間

一九七○年揭幕、一九八九年重建的九龍公園，佔地共13.3公頃。「這裏很多地方都不同了，那時好似沒有迷宮……但公園總是行不完，也許以前早有的，是我不知道。」公園近海防道入口的香港文物探知館內，黃氏家族幾位黃太在星期二平日下午相聚於此，他們是「五十後」，往日也帶過小孩來遊園，這裏很大，黃太說，只能每次逛幾處。

這邊文物探知館有上了年紀的觀眾；另一頭近清真寺入口，就見幾個小孩在「衛生教育展覽及資料中心」裏玩遊戲。探知館與衛生中心同是前威菲路軍營的遺蹟，暗示着九龍公園不知還有多少人記得的前世身分。兩個展館對自身的歷史都沒有多介紹，同為百年古蹟，風格卻大異其趣。衛生中心於一九九七年啟用，這天三年級的張小妹妹帶阿姨再訪，「老師帶過我們來參觀，這裏好多遊戲，好好玩」，中心兩層放滿互動遊戲裝置，但沿用多年，小妹妹最推介的一座，投射在桌上的影像模糊不清，她手持虛擬「撈食物」的膠片也已殘皺，翻查資料，上次政府新聞公報交代翻新工程，已是二○○六年底，也就是中心仍以十幾年前的思維運作着。

二○○五年開放的文物探知館可就新淨舒服得多，以今天標準來看，絕對是優質的展覽空間，能循自動大門踏出花園及露天茶座，更是難得一見的開放設計。然而進內參觀，也會感受到一份怪異：寬闊的展覽廳內，有很多精心製作的場地佈置，例如以百子櫃放置文物、比衛生中心「好按」很多的觸碰裝置，但作為真正主角的展覽內容十分粗疏，黑牆上赫然印着超巨型的三句聯合國、《威尼斯憲章》、中國保育原則，即使社會對保育議題多有討論，這裏完全欠缺比較與闡述；展品不乏精細文物，亦僅作陳列不解釋，幾個黃太對一個斗栱組件上的人像雕塑左估右估，「係官呀」、「定老爺奶奶呀」，連牌上名稱都小得幾不可讀，不過實際上仍看得高興，他們一行七八人是展館接近關門時間的主要觀眾。

發掘隱藏趣味

歎過冷氣，還只是體驗到公園的一小部分。隨着年代演化，這裏並非簡單只有花草樹木的綠園，當然還有最受環保團體關注的古木，也許迷宮和紅鸛湖亦刻印在不少人的成長記憶裏，但花一天下午多走幾個角落，才會發現九龍公園遠比想像龐雜。就數幾個莫名其妙共存的元素：向器官捐贈者致敬的「生命‧愛」花園二○一一年揭幕，以「頹頹地」的Love紅字裝飾；炮台附近幾條彎曲石柱，原來是標示公益金二○○○年在此處埋下了時間錦囊；較為人知的漫畫星光大道，則在二○一二年設立，似乎每隔些年，政府想突顯一件事、一個團體、一個產業的價值，就會在這地標公園找個位置來搞些新意思。

又因龐雜，在園內四處穿插會發現很多隱藏趣味。在時間錦囊後方有座矮塔，塔頂輪廓似城堡，中層竟連接一個圓球入口，球上方有個透明罩，令整組裝置充滿科幻味，這裏叫「歷奇樂園」。別錯過攀登附近的瞭望台，在簡約石造的圓台上雖眺望得不遠，但往上攀時如爬着按成人身高而造的巨大遊樂設施，也有樂趣，畢竟迷宮只能留給未長高的小孩子了。迷宮旁邊闢了個「中國花園」，來到這一部分，公園忽然走中式園林風，不只亭台、還有長廊與空窗，但一列四個窗框沒有統一樣式，正方形、倒心形、六角形，像邏輯題要人猜下個是什麼形狀，只好當它是另一個遊樂場；外面倒有條鋪得細緻的竹林小徑，值得一行。

園內園外 對比城市今昔

入黑之後，如果你還在園中，又會看到多一些，至少必定會遇上黑貓家族出沒，伸着懶腰巡查牠們的家。公園一大部分是泳池與體育館，my little airport〈九龍公園游泳池〉MV拍下夜裏空無一人的游泳池，這個特別視角讓池水也變成可駐足享受的夜景。懸在室外泳池中間的橋，是獨特的散步道，我們遊園當天黃昏，水裏有許多泳客，從橋上兩邊凌空俯視，聽着笑嬉鬧聲，嗅着微微的消毒劑味，卻沒被水沾身，都是奇異的經驗。

過橋之際，再遇幾個少年，剛才看他們在園內「雕塑廊」翻騰玩parkour（即「飛躍道」，指在城市障礙物之間跑跳）時，閒談過兩句，十三歲的Jerry提起，示威衝突翌日曾在公園聞到催淚氣的味道。經泳池的路出公園，廣場上幾群人在耍太極，建築模樣幾十年沒變，放眼看這昇平一刻，宛如時光倒流，很能想像最初公園的構想，正是眼前景象——在這市中心地帶，市民樂在其中，以此象徵香港是讓人安居樂業的美好城市。不過世界早變，園內迷宮在地下城計劃中不打算留下，園外彌敦道今天也會隨時變作槍林彈雨的戰場，停留懷舊想像未免太懶，不如來逛逛這個公園，想像我們到底希望擁有怎樣的城市空間，由自己去努力爭取？

文//曾曉玲

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散步，在公園被封閉前

本欄近月一直提到，六月起香港的抗爭，引領公民到達許多不同的城市空間，並以不同方法使用它們。跟友人談起，原本寫這些空間的「初心」，即探索和聚焦在城市環境的趣味，不得不暫時放下。對許多人來說，也大概失去了興趣讀這場社會運動之外的香港新聞。到了上周，鮮有地吸引到筆者的港聞，是環團批評政府在九龍公園地底建設的消息。那倒讓我想起，不久前催淚煙吹進九龍公園中的幾幕，抗爭者就在公園旁，未知何年何月才再有興致進去逛逛。於是本周我們「扚起心肝」，在它可能被封閉三年之前，嘗試走盡園內每一角落，細看這「感覺熟悉」的公園。

在上述相關新聞中，有關九龍公園的論述，時有出現的元素是古蹟、古樹，也有提及它的地點在市中心，老生常談地說這是「市肺」，九龍公園作為坐落城市最中心的都市公園，特色其實也在它的混雜，什麼都有一點，東拼西湊，就連香港博物館也曾位處其中。同時它在一九七○年中啟用，正是海運大廈落成後不久，也與香港現代消費史和休閒史同步。很可惜在快要迎來五十周年的九龍公園裏頭，無法接通這空間半世紀以來重要的社會史。諷刺是，公園許多部分和設施，都是用來紀念這紀念那，以及用來講述某種香港故事。今期是個開始，別太習慣它自然而然的存在，在人們呼喚「不要破壞它」的同時，認真在其中散步，從頭細看這地方的現狀，並構想它如何可變得更理想。

【Ways of Urbanist Seeing（42）】

文//黃宇軒

圖 // 黃宇軒

編輯 // 王翠麗

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