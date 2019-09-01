周日話題：光復與革命——阿倫特的啟示

林鄭用來騙人的「對話平台」，早有前科。如果認真想「與不同階層、政治立場及背景的人溝通」，除了每天都能夠接觸的中央和建制陣營的指示和意見外，系統和仔細地閱讀與聆聽連登、民間記者會、各媒體的深度報道和評論分析、大學生中學生家長和專業社群等的集會聲明聯署，恐怕遠勝於舉辦幾場「大龍鳳」——與一堆被選中的「有心人」各自表述的「會面」。

同理，1995年成立的南非「真相與和解委員會」由16位獨立人士組成，聽取了2萬多名證人的陳述，讓受害者於種族隔離政策下的傷害與屈辱得以被公眾聆聽；也為傷害了人民的軍警，提供一個向受害者或其家屬道歉的機會，請求寬恕。然而，成立「真相與和解委員會」的前提，是直面「真相」：執政白人政權以行動承認錯誤，於1990年釋放曼德拉，再於1991年取消種族隔離政策，然後推行真普選，讓南非國民大會於1994年當選執政。

以此作為參照，回到香港當下的社會處境，就是政府必須首先正面回應民眾的五大訴求。缺乏這個前提，所謂「和解」，只能是A貨。

政權不斷做於事無補、火上加油的事情，除了戀棧個人或黨派權位利益、缺乏直面真相的勇氣和解決問題的能力外，與他們錯誤地理解民眾抗爭的性質也有關係。隨着極權邏輯的擴散，中港兩地的當權者愈來愈缺學無思，無意也無力辨識不同立場的聲音，也聽不到良心的說話。一看到「光復香港，時代革命」，就只能聯想推翻政府、取而代之的奪權遊戲，反映的只能是智性貧乏、心胸狹隘、權慾薰心，以小人之心度君子之腹的識見。

糅合光復與創新的革命

在《論革命》（On Revolution）一書中，阿倫特（Hannah Arendt）考察了「革命」（revolution）的詞源，指出「革命」原初是天文學的一個用語，意指周期性的天體循環，蘊含了無可避免、周而復始之義。17世紀被引伸至政治範疇，「革命」所指的是回歸原先秩序、重返既有軌道，也就是恢復過去的政治制度的正當性，就像英國的「光榮革命」所追求的復辟。

然而，18世紀的美國和法國大革命，為這源自天文學的舊詞，添上現代的色彩。阿倫特指出，18世紀歐美的兩次影響深遠的革命事件，把「革命」的意涵從「光復」延展至「公共自由」與「新的開端」。當中，她尤其推崇美國革命，因為，相對於法國革命者囿於為民眾解除貧困的壓迫，最終迷失於推翻暴政、取而代之的奪權循環，因而遺失了「自由精神」這革命的珍寶，美國革命者更着意於公共政治的平等參與，建立能夠保衛「自由」行動的政治組織、制度和空間。

儘管「革命」一詞，經常與叛變、奪權等連繫，但阿倫特另覓蹊徑，提出「革命」的目的，並不在於推翻暴政、取而代之，也不止於保障公民權利的「解放」，而是為了爭取公共的自由，以至開創一個全新的局面；革命的歷程，也就是一次自由和平等地參與公共事務或政治行動的體驗，從中領受民眾共同打造歷史「新開端」的洗禮；而「革命精神」，也就是自由與創世的精神。

參照古希臘城邦的自治傳統，阿倫特所指的「自由」，是一種建基於平等的公共政治參與權利、意志、能力和行動，前提是讓所有公民，不論身分地位，都可以免於恐懼、免於飢餓地進入公共領域、介入社會事務。對阿倫特來說，革命所指向的自由，是一種公共參政的自由，前提是在法律面前人人平等（isonomy），「無統治與被統治之分」。她引用古希臘的觀念，指出人只有投身公共政治行動，走進平等的民眾之中，才能使自己獲得自由。因為，體現公共自由的政治活動（或行動），需要眾數和多樣的人見證、評斷和記念，才算是確實發生。

換句話說，一個自由人的公共生活，需要他人在場，而建立和保衛一個讓人們能夠走在一起、平等互動的政治空間，如集會、遊行、人民議會，是自由的必要條件。相反，嘗試用暴力、恐嚇、羞辱去破壞這些必要條件，阻止民眾參與集會、遊行、人民議會等公共行動，不論目的是為了政黨私利、安定繁榮或扶貧濟困，就等同背叛革命、離棄自由。

換句話說，阿倫特對革命的理解，超越了旨在推翻暴政、解除枷鎖的「叛亂」與「解放」等意象。她認為，「沒有什麼比叛亂與解放更徒勞無益了，除非隨後能有一部體現新爭取來的自由的憲法」（there is nothing more futile than rebellion and liberation unless they are followed by the constitution of the newly won freedom；p.133，中文版第125頁）。「叛亂」是為了推翻暴政，「解放」是為了廢除壓迫，但現代的革命，則旨在建立一種能夠保障自由的制度或公共空間。推翻暴政不必然有助建立公共自由，廢除壓迫則只是平等參政的前提。

也就是說，「叛亂」後亦可重複不民主的操作，「解放」只是自由的必須而非充分的條件：「解放」了的民眾，所獲得的是一種「消極的自由」，也就是廢除壓迫後生活的可能性的拓展，但與古希臘城邦式的「積極自由」，即作為公民平等和自主地參與公共政治，仍有一段距離，為此需要建造一種全新的組織、制度和公共空間，例如美國革命者Thomas Jefferson構想的「初級共和國」（elementary republic），包括地區或街道的人民議會；又或俄國革命時期的「蘇維埃」（soviet）；又或1871年的巴黎公社。這些組織、制度或公共空間的共同性，是取消各種體制上的不平等權力關係，保障每個公民都能夠直接和平等地介入公共事務、參與集體決策，同時又確保多元的意見被充分尊重，不會強求全體的一致性而壓抑差異。

如果革命的目標是自由，革命的過程本身也得讓參與者體現自由，那麼建立和激活一種新的政治空間、實踐及保衛公共參與的平等性和多樣性，就是革命的不可或缺的元素。讓參與政治行動變得自主多元，不同的意見獲得充分的尊重，行動者經歷創新開端的喜悅，這樣才能克服民眾對公共事務的麻木和冷漠，才是一場有意義的革命。

革命意味跳出舊框、開創新局，同時又希望建立穩定與持久的組織、制度或公共空間，以保障公共自由。表面看來，好像有點自相矛盾，就像「革命」原初的「光復」意涵，與18世紀後的創新與自由之義，也顯得格格不入。面對這表面上對立和矛盾的選項，阿倫特提出了一種富有洞見的視野，嘗試結合創新與光復：革命既是創新，也是回復古希臘城邦平等自由的公民參政空間、積極投入公共事務的精神；既是在行動中開創新的事物和經驗，但同時也旨在建立能夠保障自由的恆久制度。

如何光復革命的珍寶

如果革命只剩下奪權和暴力，那麼1776、1789、1911、1917、1949，還有紀念之必要嗎？相反，倘若革命是為了建立和保障公共自由，同時激活一種開創新事物的經歷與精神，那麼如何留下及延續這些歷史的珍寶，就十分值得我們認真思考。阿倫特認為，「當革命精神無法找到與之相適應的制度時」（頁262），這留給我們的珍寶，就容易消失散落；又如果我們無法找到合適的語言，表述以至保存革命的公共政治意涵，扣連開創與光復、平等與自由，那麼就會重複各種既有對革命的誤解。可能的結果是：以高舉自由、平等、博愛廣為人知的法國大革命，在公共記憶中只留下推翻專政、暴力奪權、恐怖統治，以致於鞏固一種革命必然失敗的歷史宿命論；而美國革命，則由於缺乏合適的概念，珍貴的革命精神——公共自由與創世經歷——也長久被遺忘，以致於在當代美國，也愈來愈把政治行動或參與公共事務視為負擔，剩下代議政制下的「消極自由」，甚至倒退至私人生活的「安定繁榮」中，頹廢老去。

對阿倫特來說，尋找適當的政治語言和理論概念，建立一種持久的平等制度與公共空間，才有可能保留革命精神這歷史珍寶。只有在投身於由抗拒暴政和解放壓迫所觸發的革命中，經歷參與公共政治的創新行動，與他人一起共同體驗自由的快樂，才有可能激活和守住這些珍寶。而如何於日常生活中維持革命的精神、建立平等和自由的公共空間，也許是所有希望光復過去珍貴的歷史寶藏，都需要認真思考的問題。

這種糅合了光復與革命的洞見，是否有助我們重新反思和開拓「光復香港，時代革命」這口號的意涵？或進一步釐清五大訴求的終極目標？以至更準確地評核這場運動的成效？

（反修例之十三）

文//許寶強

編輯//楊焜庭

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