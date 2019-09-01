安徒行傳：哈囉緊急法，再見殖民地

之所以出現這種荒謬的情况，很明顯就是因為緊急法所賦予的權力，是產生於殖民時期，屬於一個英國外派在香港的殖民總督。但理論上，基本法是為了終結殖民統治而設，宣布進入緊急狀態的只能是「主權者」的代表，即「人大常委」，更列明《公民權利和政治權利國際公約》在香港生效。基本法和緊急法兩者背後的設定是互相矛盾的。按常理，由於基本法具凌駕性，所以緊急法應予廢除。

昔受緊急法打壓 左派今大敲邊鼓

但事實是，在1997年之前，中英雙方由於無法達成「直通車」安排，中方「另起爐灶」成立「臨時立法會」，大量法律「適應化」的工作，只是由一班中方委任的「臨立會議員」在短時間內草草處理。本來在港英時代末屆立法局已經修改得較符合人權法原則的「公安法」被「還原」不在話下，就連緊急法這種粗暴地出於殖民統治需要的法例，都只是把「總督會同行政局」改為「特首會同行政會議」。

這充分的說明了，特區政府的體制根本上就是一個「未經徹底解除殖民狀態」這事實，在特區成立的當日已經注定。而接收香港這塊殖民地的中國，並沒有把香港解除殖民體制（「去殖」）作為最首要的任務，反而是竭力保留像緊急法這些殖民者權力，那怕在新的基本法架構下安排的好像是另一套。

曾經身受殖民緊急法所打擊的人，不少是當年高舉反帝反殖大旗的「左派分子」，不過今天的譚耀宗及吳秋北等，卻為實施緊急法的傳聞大敲邊鼓，聲聲「非常時期，要用非常手段」。對此，不少人感到非常諷刺。

反殖民者繼承殖民治術

筆者想起了非洲肯尼亞的文學家恩古吉．瓦．提昂戈（Ngũgĩ wa Thiong'o）出版於1978年的一本書《扣押：一個作家的獄中雜記》（Detained: A Writer's Prison Diary）。恩古吉出身於肯尼亞一個僱農家庭，他的家人因參與反英殖的「茅茅起義」（Mau-mau Uprising, 1956-60）而受迫害，一個兄弟身死，母親更曾被酷刑折磨，而他則逃過劫難，還有幸繼續升學。但在肯尼亞獨立後14年（1977年），他卻因為寫了一本書而開罪了當權的政治強人肯雅塔（Kenyatta），被政府扣押和拷打，不經法庭審訊而被關了一年。

《扣押》這本書的原稿是寫在獄中的廁紙上，作者記錄了一個有趣的場景：

獄卒問教授「很晚了，還不睡，你在幹什麼？」恩古吉答：「我在寫信給甘耶達，那個以前也在這裏被關押的人……」獄卒回話說「那是殖民時代的事了」。恩古吉接着和獄卒解說，甘耶達是從英國人那裏學懂如何把肯尼亞人關進大牢的，他自己被扣押這件事，其實是一件新殖民的事。

恩古吉在獄中的反思，讓他了解到「茅茅起義」並沒有讓殖民狀態真的終結，因為參加起義的人，例如領袖甘耶達等，只是繼承了殖民者的權力和他們的殖民治術，內心卻從未解殖，他們其實只是繼續搬演「心智上的殖民主義」（mental colonialism）。他認為，那些新的肯尼亞統治階級在殖民時期已經給殖民主義社教化，將法律視作宰制的工具，而非用來限制政府權力。而殖民時期法律制度留下的遺緒，其實是一個威權管治的模式，後殖民時代的管治精英，大都把這套稍加改換便照單全收。他們從殖民者那裏承傳了各種「非常手段」，例如所謂「防治性扣押」（preventive detention）、「遊蕩罪」等手段，用從前殖民者對付土著的手段來鎮壓異見者。

殖民者「恐懼儀式」逼人閉嘴

最為令人矚目的是殖民者用以鎮壓土著起義時所用的「恐懼文化」（或者「令殘暴合法化」的文化，culture of legalized brutality），也依樣畫葫蘆地為獨立後的肯尼亞政府所用，以鎮壓任何反對派。一方面，他們會以「非常」時期為名義，運用「法外」（extralegal）手段，把人們關押在隱蔽的地方，令他們失去法律的支援和保護；但一方面，有時也會把扣押過程作公開的搬演，成為一個展示權力的「秀」 ，目的是在公眾中間製造恐慌和對權力的敬畏。例如，恩古吉訴說自己被捕的時候，警察就做了一場「大龍鳳」，配備了機關槍和來福槍的守衛，深夜時分乘大車而來，亮着大燈及響着警號，要把所有鄰居都吵醒，為的只是抓一個文弱書生。他認為，這些動作都是一種「恐懼的儀式」（ritual of fear），逼人閉上嘴巴。

由黃之鋒、周庭、陳浩天……到譚文豪這個大抓捕的拼盤，我們所見的其實也是同一個儀式！

22年前那群在臨時立法會登台的未來建制精英，主理着如何把主權治權由英國人手上轉移到中國人手上，他們像搶救瀕危的珍藏一樣，把殖民年代的緊急法改了幾個字就保存下來，深恐失去了它們，將來特區政府的權力就會被削弱，也說明了他們也認為管治香港的有效方法，不離這種無邊無際的殖民暴力。

另一位研究殖民法權問題的喀麥隆歷史學者阿席勒•艾穆班布（Achille Mbembe）就更在他的著作《論後殖民地》（On the Postcolony）一書，定義何謂「殖民主權」（colonial sovereignty）。他說，所謂殖民主權是建基於一種獨特的想像之上，他稱之為「誡律體制」（commandement），也就是把法律（law）與無法（lawlessness）結合起來。首先是暴力的征服成為法律的基礎，正當性是建立在力量之上而非傳統、同意或共同利益之上。殖民政體也就不是基於什麼「社會契約」。在征服之上所建立的一切政府、經濟或宗教組織則被稱為「文明」。殖民計劃於是被冠名為開發蠻夷的「文明使命」。

近代歐陸政治哲學的主權觀念，是由個人追求自由的自然權利發展出來的。但殖民地卻完全是另一回事，因為在殖民地上，首先是以土著是否習得服從和紀律來作為法治的前提，於是，在殖民地，維持紀律的法外暴力才是法治的真正基石。所以，對殖民地來說，所謂「緊急情况」其實一點也不「緊急」，因為殖民體制本身就是一個異於歐陸母國的「例外體制」（regime of exception）。

法家手段千年傳承 威嚇百姓駕輕就熟

上述後殖民研究者的說法，其實可以引伸到一個普遍的帝國主義法律理論之下，作為案例。事實上，中國人所講的「法」，更多地可以追索到「法家 」那種結合治術與運用權謀的統治哲學。中國「以法治國」亦與歐陸的近代「法治」背道而馳。要他們結合所謂合法與無法、法外，以至非法的手段，使被統治者屈從、順服，演出要人「恐懼的儀式」，實在有千年傳承，駕輕就熟。因為，帝國的實質就是一再去重演殖民權力的戲碼，香港——自始至終，都是上演這種戲碼的舞台。

文//安徒

編輯//馮少榮

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao