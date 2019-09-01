朋友說，為我找到了兩個營主。「營主」聽來很架勢，從未於大學年代投入任何群體的我，只能想像是山上營火焯焯旁邊一個手持木杖很話得事的厲害人物。投出名片後一直等候，朋友笑說「大學生邊有咁早起身」。將近凌晨終於傳來山谷回音，說翌日下午可通電，說到時間，便又神秘地失去了蹤影。凌晨四時，電話一震，早上醒來回覆，卻只見一個剔，那一刻，我深深感到，大學生集體居住在與我不一樣的的時區。

第二個營主下午突然打來，昨天出營後經歷了一場大昏迷的他，雖然才剛蘇醒過來，詢問訪問形式倒很清醒，更提議讓他們四個舊書院的營主一起受訪，說這樣才夠公平。這種謹慎，反叫我有點錯愕，我說不用不用，我們輕鬆聊聊就好。

他們告訴我，每個書院都有一個營主，主責行政，統籌並監督Ocamp運作。當年做freshman也玩過Ocamp，但模糊印象中，四院會師最叫他們深刻，一行人步行到百萬大道，沿途大叫口號，「感覺都真係幾正，好似一隊軍隊咁」，雖然今天已忘了當日嗌破喉嚨頌讚了大組長什麼，仍記得他十分霸氣，場面盛大叫他們非常投入。「但我會覺得作為一個剛剛入嚟的freshman，都唔係好知做緊啲咩，但當你慢慢去投入這個圈子，就會知道為什麼他們會這樣做。」「所以先做營主囉。」

「一直以來Ocamp給大家的感覺都是玩樂。到6月看到事態發展，我們覺得有責任應該去改變。」問到有沒有想過唔搞，他始終小心翼翼，帶點官腔的委婉道：「這個……我只能說，最後的結果就是搞咗。」

今年Ocamp遊戲不同

Y在4月時報名做組媽，當時沒料到要在這種情勢下參與，有人討論過罷不罷Ocamp，以搞手的角度，她非常想罷，「但站在freshman角度想，他們入U，這可能是他們認識到一班人的唯一途徑……」她形容自己是「既得利益者」，「如果由我們這班已經玩過的人停止，對他們來說是不公平的」。

網上瘋傳四院會師的片段，好奇這場四日三夜迎新營還發生了什麼，Ｙ告訴我，大型遊戲每年大同小異，例如球類遊戲「魁地奇」，今年玩法沒有改，但就在不同龍門上垂直幡，寫上如「五大訴求，缺一不可」的口號，「提醒大家在我們開心玩緊時，社會上還有這些事正在發生」。而「angry bird」同樣玩法依舊，「你記不記得示威者圍警署，用過一個很大型的彈弓彈啲嘢入去，exactly用嗰舊嘢」。「其實往年都是用這個丫叉，他們未必想到咁深遠，只是我看到時，想起了那天。」

另外，往年書院晚會會播放兩部由一班籌委、組爸媽排練錄製的話劇，今年只播了一部，題材不如以往強調娛樂性，主題有關記者角色的思考。話劇故事是怎樣的？Y說她太累所以睡着了，「我將我記得的講出來……有個記者覺得自己的責任是令市民相信政府，只會報道對社會好的事。然後我就睡着了……醒來就看到最後有個記者突破心理關口，報道一些對政府不利而真實的事，因為被捕，令其他記者意識到自己真正的作用」。這一場睡醒就有改變的夢，留在迎新晚會台下的上空飄盪。

涉政治環節 自由選擇不參加

學生K是今年醫學院新生，經過多番猶豫，始終參加了這一場盛大的迎新營。她說外面的人說不參與運動，香港就無㗎喇，「但係我覺得，運動已經兩個月，miss咗一個禮拜的事，又不會覺得好差」。知道不玩大O可能影響之後幾年的大學生活，最後在風雨飄搖的8月初報名。

細O偵查遊戲加入了往年沒有的社會元素，例如發展商收地、警權過大的情節，令她對大O內容早有心理準備。「但我覺得個安排好好，不會給壓力要我們跟，很強調我們絕對有選擇的自由。」她說四院會師當天，組爸媽預告牽涉政治成分，不想去絕無問題。組媽Ｙ記得組裏有一個來自遼寧的新生，初次見面時告訴他香港現在「其實唔係咁安寧」，因為他想知道更多，她便簡述事情來由，「他非常驚訝，告訴我在大陸接收的資訊是示威者打警察，一直反政府」。四院會師當日，他們開放另一個場地讓不想參與的新生休息，「主要問內地生，有一啲好驚，怕被拍照後放上網以後返唔到大陸」。「我自己組嗰個都是擔心這個問題，我跟他講了風險，但不想他來到香港都仍然沒有這些自由，我有些心痛。」終於組媽Ｙ遞上了口罩，「他都說好，都好小心，由未開始上山，我們已經流晒汗好熱，他都照樣戴口罩」。百萬大道上，一樣汗流浹背的還有K，在一號風球的悶熱天氣下，她穿了兩件衫，「『上山』是一齊行上百萬大道，因為始終是書院傳統，我覺得要尊重，會師頭幾個『四七』都還是與書院有關，到後面講『反送中』，我才脫下書院T-shirt改穿黑衫」。

「學都未返，好難罷到」

記者聯絡不上遼寧學生，未能了解他的恐慌與期盼，尤其在人生新一個階段，遇上「罷課」的浪潮。問本地生K會不會參與，她說她還在考慮，「始終我是freshman，不是很熟悉每個lecture點樣計分，點去拿教學資源。我覺得學都未返，我好難罷到」。問她是不是擔心成績，她靦腆說，都會㗎。但她依然期待開學，期待的原因竟是「就算不罷課都好，大學生的時間管理彈性大很多，例如有day-off，或者堂與堂之間有時間，如果要參與社會運動，是容易咗」。有自私一點的想像？「都有想過返part time、幫人補習，或者上吓莊。不過我又覺得，這個社會的現况不止是freshman有這類掙扎，高年級的學業壓力又會大啲。一定會有幻想和期待，我又覺得大學生的身分之外，我始終是一個香港人，以市民的身分去想，就不會可惜」。被社會逼迫成長的這個大學新人給了我這個過於世故的答案，讓我忽然想起了Ｙ說自己做組媽的原因，說想跟一班輔導員在暑宿一起玩，「係大學必定要做的事，對我嚟講啦，我係有啲膚淺」。趁他們青春，還他們青春，但願香港的大學生依然保有生活在其他時區的特權，違背常理地使用時間而無所忌憚，可以在深夜四時，發一個對方醒來才能讀到的短訊。

文//潘曉彤

編輯//蔡曉彤

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