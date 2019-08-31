與愛犬食Brunch 吃喝聽歌放電

作為當天主角，毛孩當然有專屬的美食。廚師為牠們預備了小型自助餐，食物包括燕麥、糙米、薯泥、青豆、青瓜、紅蘿蔔粒、雞塊和牛肉等等；也有西瓜和椰子口味的「Dogtail」飲品。主人可以親自為愛犬自由組合菜式，不但狗狗吃得開心，主人亦能夠參與其中，加倍歡樂。除了狗狗有美食，當然不少得主人的餐膳，餐廳為客人準備了頭盤自助餐和主菜。頭盤款式多元化，約有20種，沙律款款新鮮，海鮮亦鮮甜美味。

設施齊全 band show暖場

為了讓狗狗玩得開心又盡興，餐廳貼心準備了毛公仔、飛碟等玩具，讓牠們盡情「放電」。看到牠們玩得樂此不疲，主人們都十分欣喜，大讚「物有所值」。同時，活動也有駐場band show，整個氣氛非常放鬆和愉悅。

狗狗史納莎Chase和 Jenn的主人笑說：「這裏的設施非常齊全，又可以一次過見到那麽多狗狗，我們都玩得很盡興！」哥基犬多莉的主人亦讚不絕口：「香港提供給狗狗玩樂的設施實在有限，平時我都有帶多莉去露營、行山和游水等，今次在網上看到這個活動，立刻報名參加。雖然今日天氣炎熱，但見到多莉玩得開心也是非常值得！」

場場爆滿 一年辦一次

奧華酒店這次的活動舉辦了兩場皆爆滿，參加者無不笑容滿面，酒店負責人表示：「趁國際狗狗日來臨，希望提供一個地方給狗主和愛犬一同玩餐飽。見到大家都十分投入，我們都很高興。不過，這個活動只會一年辦一次，暫未有短期內添食的計劃，這次未能參加的朋友可能要等待來年了。」

BYOB早午餐（已完結）

地點：黃竹坑黃竹坑道64號 Ovolo奧華酒店-南岸4樓Komune

收費：$338/人，$98/狗

查詢：3460 8157