借鑑苦難經歷 以色列之旅尋勇氣 港男出書分享心得

「以色列是一個令我相當有啟發的地方。」Wilson和以色列的緣分，由一場交通意外開始說起。當時Wilson還在讀大學，某天在黃大仙過馬路時差點被貨車撞到，生死一瞬間令他開始思考人生。「人生有很多苦難，我很想知道在苦難背後會有什麼意義。」為了尋找答案，作為虔誠基督徒的Wilson便拿着東拼西湊的旅費，於大學暑假獨自出發去以色列。

踏足以國首都 改刻板印象

Wilson從前想像中的以色列非常原始，處處有帳篷、羊、駱駝，但當踏足這片土地，眼前景物並不似預期，首都特拉維夫十分現代化。這時他才知道，原來以色列除了充滿宗教和歷史色彩，更是一個科技大國，特拉維夫近年更發展成為科技新創中心，facebook、Google等國際企業紛紛進駐。

回港後，Wilson因為旅行及工作，先後兩次再訪以色列，其間有感以色列的旅行資料相當匱乏，漸萌生寫書的念頭。在一次工作中，Wilson認識了一位出版社的負責人，於是壯着膽子問他能否出版一本以色列的旅遊書？誰料對方一口答應：「每年都有很多人說要出書，但認真寫的沒有多少。只要你交稿，我就幫你出書。」Wilson自言是一個相當守信的人，既然答應了就應全力以赴，於是他幾乎把所有公餘時間都放在寫書上，每晚放工後都留在公司，由晚上7時寫到11時點半，星期六日教會活動後也回辦公室寫書，風雨不改。幾個月之後，有感相片不足夠，又適逢工作的轉變，Wilson決定第4度出走以色列，花了約50天時間在當地蒐集資料和拍攝相片。

從北至南 50天遊覽逾200景點

其間，Wilson由北到南走遍以色列逾200個不同景點，帶着相機、腳架、長鏡等工具上山下海。因為時間緊迫，他試過一天跑14個景點之多。「50天聽起來好像是一段不短的時間，但因為以色列人有安息日的傳統，星期五晚到星期六晚基本上沒有店舖開門做生意。」為了省時，Wilson決定租車自駕遊，一路上得到不少當地人幫助，他笑指：「猶太人的人脈非常廣，而且都很樂於助人，只要不涉金錢，想借資源或者借工具，一個電話就可以安排到。」有一次，Wilson找不到適合的住宿，幸好遇上朋友的朋友，便把車直接泊在那家人的後花園睡覺。他解釋，以前以色列局勢不穩定，不少當地人都會主動開放自己的家收留陌生人。

又有一次，Wilson去到北部邊境城市的一個溫泉勝地，甫落車便聽到「嘭嘭嘭」的聲音，原來是以色列的鄰國敘利亞和約旦發生零星衝突，「嘭嘭嘭」是迫擊炮發射的聲音。由於以色列人早就習以為常，也建立了完善的應對方法，處變不驚，所以基本上沒有影響當地居民的生活或心情。

沒有任何出版經驗，由蒐集資料、拍照、寫稿、設計等一手包辦，籌措旅費獨自完成50天的「搵料之旅」。Wilson坦言，過程中最困難的其實是聽到其他人的冷言冷語。「很多人都覺得以色列沒有太多旅客，出版以色列旅遊書沒有市場價值，就連出版社本身都不寄厚望。」

擁有信念才能立足荒漠

面對別人的質疑，Wilson從以色列人的經歷中找到勇氣。「信念很重要，只要你相信一件事可以做到，就要努力讓他成真。就像以色列人一樣，他們相信沙漠可以種菜，就成就了灌溉技術；相信在最荒涼之地可以住人，就用科技去改變環境。」以色列的國土在百年前不過是一片荒漠，是近代的以色列人建立起今日的繁華。「在以色列，一條公路可能盛載了很多人的堅毅，每一個人都為生存而努力。如果你對以色列這個國家有一點了解，其實你不能夠不佩服這個民族。」

翻開成品，書中介紹的景點涵蓋以色列各地，由耶路撒冷到鮮為人知的邊境地方，圖文並茂，每一頁都是Wilson的心血結晶。出版以色列旅遊書在很多人眼中是一個相當大膽的舉動，而在丈量這片土地時，Wilson也從中獲得堅持寫作的勇氣。他寫以色列，以色列融入他的經歷，對作者而言，自是一種難得的昇華。

後記——意外收穫

由去年出書到今天，Wilson亦在這段期間喜迎人生的重大改變：成家立室。回顧出書的歷程，這位新任丈夫表示一定要感謝太太陪伴他度過每一個挑戰。而除了太太，家人的反應亦令Wilson感觸尤深，他笑說：「我爸爸本來不明白我在做什麼，直到去年書展他來聽我的分享會，散場後爸爸竟然哭了起來，因為他終於明白了他的兒子一直在堅持和努力什麼。之後爸爸便放下之前對我的一套，家人間從此變得有說有笑。」父親的肯定與家庭關係的修復，大約是Wilson寫這一本書最意想不到的收穫。

文：Miss K

編輯：王翠麗

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