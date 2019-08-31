常備食材：急凍鮮味「看門口」 大魚大肉隨時上桌

除了雞肉，急凍海產同樣可長期存放於冰箱。仟國水產在西貢榕樹澳碼頭對出設有魚排，獲漁農自然護理署的「優質可持續海鮮養殖戶」及「優質養魚戶」認證。魚排共養殖了10多款水產，透過低溫速凍技術，在短時間內極速把魚鮮冷藏至零下40℃，使魚肉結晶化，標榜能鎖住肉質的鮮味、營養及新鮮度。現時該網店出售黃鱲䱽、白花魚、本地泥鯭、深海泥鯭，以至青龍蝦、錦繡龍蝦、軟殼龍蝦、南美白蝦等。

同樣自設工場處理急凍海鮮的還有榮記海產，他們直接從漁民手上取得魚獲後，即於香港仔的工場處理及包裝。榮記於多區街市設有門市，長期有售急凍海花竹蝦、墨魚滑、海蝦滑等海產，真空包裝，可以於零下18℃或以下的冰箱存放半年。及早買入，就可隨時享用海鮮滋味。

Rankingdak

銷售點：部分百佳超級市場、網購平台HKTVmall、www.rankingdak.com.hk

仟國水產

銷售點：facebook（Aqua Millenium 仟國水產）或致電5688 6878

榮記海產

銷售點：銅鑼灣、樂富、將軍澳及屯門均設門市