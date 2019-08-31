「無飯一族」周末做廚神 即食麵罐頭變出佳餚

● 烹飪達人

Gary Suen，IT人，也是識飲識食識下廚的飲食Blogger，在網站（g4gary.blogspot.com）撰寫飲食資訊，不時在Instagram更新飲食動向。熱愛烹飪，常在家下廚，與太太享二人世界。

■食譜1：糖醋麵伴可樂雞翼（2人分量）

．糖醋麵．

食材：

即食麵 1個

白砂糖 適量

黑醋 1湯匙

．可樂雞翼．

食材：

急凍雞翼 8隻

可樂 1罐

老抽或甜豉油 2湯匙

鹽 適量

步驟：

1. 滾水落麵煮3分鐘，撈起瀝乾

（貼士：盡量瀝乾水分，煎起來才會脆口）

2. 開中火，燒熱油，即食麵回鑊，以慢火香煎。初頭1至2分鐘要用筷子持續攪拌，以防黏底。之後轉慢火煎4分鐘，直至麵條呈金黃色（圖3），變得香脆

3. 把麵餅反轉，加小量食油，繼續以慢火煎5分鐘，然後上碟

4. 配備白砂糖及黑醋，即可享用（貼士：鎮江醋或意大利黑醋皆可）

步驟：

1. 預早1天把急凍雞翼從冰櫃移至雪櫃解凍

（小貼士：如時間不足，可冲水解凍）

2. 在雞翼上灑鹽拌勻，輕醃

3. 中火燒熱鑊，煎香雞翼外皮，每面大概煎2至3分鐘（圖A）

4. 轉慢火，加入豉油和可樂，蓋過雞翼即可，燜煮10至15分鐘，湯汁會變得濃稠（圖B）

（小貼士：宜不時攪拌，以免煮燶及燒乾鑊。若仍未收汁，可以先撈起雞翼上碟，開大火收汁，再淋於雞翼上）

● 貼士

「兩面黃」宜選粗彈麵條

即食麵是大部分家庭常備食糧，嫌餐蛋麵、腸蛋麵太悶，不如就試試潮式糖醋麵的做法。今次Gary用了出前一丁來製作這款「兩面黃」，將麵煎好後切件蘸白砂糖及黑醋，香脆美味。Gary認為，出前一丁的麵質較粗彈、韌性強，比起相對幼身的福字麵更適合新手煎炒。烹煮時可以跟隨包裝上的指示煠煮麵條，煮熟即可，不必放入調味包。

煎燜雞翼 一鍋搞定

煎糖醋麵需用平底鑊，直徑8吋的大小就最適合煎一個即食麵。另Gary推介以鑄鐵鍋煎可樂雞翼，由煎至燜可於一個鍋內完成，節省清潔時間。

文：黃怡穎

圖：黃志東

食譜示範：Gary Suen

編輯/梁小玲

美術/謝偉豪

電郵/food@mingpao.com