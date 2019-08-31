網絡安全：開放實時交通數據助「紓困」

澳洲查地圖App 交通實時更新

我不是經濟學者或公共行政管理專家，但作為一個關注開放數據的研究者，我發現大型公共事件期間的公共交通管理，其實可以透過數據共享做得更好。先分享一件個人海外旅行經歷。

去年夏天，我第一次到澳洲布里斯班旅行。如同世界其他大城市，我用某大型網絡搜尋器的地圖功能查詢公共交通路線，謹慎起見已在出門前查好，到車站後再確認一次，卻發現同一起點和終點的搜尋結果，幾乎每次不同。起初以為是起點位置稍微變化導致，仔細查看方見地圖路線中有標明巴士（包括需要轉車的鐵路等其他交通工具）的預計到站時間，如果有延誤或提前抵達，會有一條橫線劃去原時間並從旁顯示最新到站時間。換言之，搜尋結果會隨公共交通狀况而實時調整，提供當前最節省時間的路線組合。

澳洲城市人口密度較低，私家車擁有率高，公共交通服務不如香港般頻密，轉車亦較複雜，錯過一班巴士會好「閉翳」，發布實時公共交通狀况有切實需要。深入了解發現，將巴士抵站時間、道路車流等實時交通數據開放予公眾及私營企業使用，逐漸成為世界各大城市的普遍做法，包括香港視之為競爭對手的新加坡。如果香港市民能夠隨時掌握交通狀况，面對當下困局亦可減輕對日常生活的影響。但實情又如何？

九巴港鐵 遲遲未全面開放數據

實情是，截至本文寫作時（2019年8月末），香港實時交通數據仍未完全開放。香港傳媒及公民社會呼籲了至少5年，政府一直以巴士營辦商為私營機構協調需時，作為進度緩慢的辯解。直至今年上半年，運輸署才與新巴、城巴、大嶼山巴士及港鐵（部分線路）就開放實時到站數據達成共識，7月在政府網站「資料一線通」發布。但最大巴士公司九巴，以及港鐵較繁忙的港島、荃灣、觀塘等線路，則未有開放數據時間表。

以開放心態調整管治思路

儘管市民仍可透過各公司的網站了解最新情况，卻相當麻煩。坊間常用地圖或交通Apps的搜尋結果，亦未能關聯實時交通狀况，難以令人隨機應變。在社會恢復平靜前，市民恐怕仍要面對周末自我「宵禁」的困局。

當局一遇危機，習慣於着墨民生經濟議題，透過派糖「紓困」，但緩解非常時期的出行困難，未必需要大撒金錢，關鍵是以開放心態調整管治思路。

文：周穗斌（香港互聯網協會研究員）