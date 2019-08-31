滾筒自動出水刮水 分流污水 無線電動地拖 慳水慳力

今次推出無線電動地拖的德國牌子為Kärcher，型號為FC3。對於消費者而言，第一個問題是：為何要棄用數十元的地拖，改花數千元入手FC3？其實，有拖過地的用家，應該都試過搞到地板濕漉漉，原因包括扭地拖頭的力度不足，以及地拖頭的用料差、不索水有關。FC3在設計上解決了這個問題，機頭設有兩個微纖維滾筒，並內置一個清水箱，當用家啟動後便會自動調校出清水量至滾筒，確保抹地時不會令地板過濕。據廠方表示，機體可控制出水量令拖過的地板在約2分鐘後乾透，連風扇都不用開。

可用熱水清潔劑

雖說會自動調節水量，但不停加入清水，一樣會令到地板愈拖愈濕，所以在FC3的機頭與滾筒之間，設有污水去除刀片，能將抹過地的污水及多餘的清水，刮入機內的污水箱內，之後再補充清水，便可源源不絕用清水來清潔地板。而在滾筒的滾動及刀片刮水這兩個功能下，亦解決了「拖極都唔乾淨」的問題。用一般地拖來拖地時，若地面有灰塵的話通常都無法拖走，但FC3的滾筒能夠將地面較細的灰塵吸起，再經刀片刮除，令地板更清潔。實際以汽水倒在地板上來測試FC3的清洗效能，經過兩三下拖拉之後，汽水漬清走，而用手摸地板亦沒有黏手的感覺。

FC3由於以無線設計，所以體積比地拖大，更近似一部無線吸塵機，因此用家可能擔心會不會比使用地拖費力。如果單看重量，機重2.4kg的確不算輕，甚至比一些以輕巧見稱的無線吸塵機更重，但實際拿起時還可以接受；更重要的是，當啟動時前方滾輪會以每分鐘500次的頻率轉動，因此在拖地過程中，用家不需要太花力即可向前推進，向後拉亦不需費很大力，相比要用力壓下來拖地的地拖，絕對更慳力。

至於愛用熱水或清潔劑打理地板的用家，亦不用擔心，因為其清水箱可加入清潔劑及使用60℃熱水來清潔地板，而大部分的硬地板，包括鑲木地板、石地板或層壓板地板都合用。至於電量方面，FC3可連續使用20分鐘，根據廠方數據，足夠清潔約60平方米（約645呎）的家居，由於使用內置電池設計（不能換電池），如果家居面積再大的話，便可能要等多4小時充滿電後，才能繼續拖地。

■規格

水箱容量：360ml（清水箱）/140ml（污水箱）

連續使用時間：20分鐘

可清潔面積：約60平方米／645呎

重量：2.4kg

售價：$3000（黃色）／$2980（白色）

查詢：2357 5863（黃色）／2313 0666（白色）

文： 吳一鳴

編輯/陳淑安

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