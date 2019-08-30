沙發薯：監獄中的詠嘆調

「聲音」管理囚犯 吞噬自由

八月ViuTV首播以「香港《黑鏡》」作為賣點的單元劇系列《理想國》，或許因為觀眾太忙，全劇已播完但坊間討論不多，幸好仍可在官網收看。筆者想介紹最後一集〈聲音監獄〉。劇中主角單立奇（黃秋生飾）被獨立囚禁在由人工智能聲音系統管理的監獄，最初他仍會緬懷以前睡天橋底潦倒卻自由的日子，而對於監獄的無理規條，他會奮力抵抗。但當對抗換來更大的懲罰時，他唯有無奈配合規矩，甚至比系統要求的做得更多，以求獲得加分，可以盡快獲釋重獲自由。對專權的順服，的確為單立奇帶來好處，但他所做的一切，其實是將自己鎖進更大的無形籠牢。

後來，單立奇「認識」了擁有溫柔女性聲音的監獄系統管理員「伊利莎白」，他不但堅信「她」是有血有肉的人，更以為「她」真的關心自己。後來單立奇因為行為良好，獲得與前妻通話五分鐘的機會，但想不到這通電話，令他心中的怒火一下子爆發出來，更與聲音監獄系統發生衝突，最後被瘋狂扣分，不但要隔離囚禁，更永遠不能再接觸伊利莎白。此時，單立奇聽見隔鄰囚友的聲音（岑建勳聲音演出），他向單立奇解釋，監獄管理一手軟一手硬，最終不是想囚犯改過自新，而是要他們自行了斷，他深知自己不能重出生天，就甘願遵守監獄規矩，以自由換取三餐一宿直至終老。囚友更說，之前有無數個與單立奇同號碼的囚犯，全部都自殺身亡，單立奇才猛然明白，監獄管理員所說的都是真的——系統從來非人性化，囚犯也從來沒有被當作為人。萬念俱灰下，單立奇向監獄管理員要求聽一闋歌，就是伊利莎白曾經為他點播的巴赫《G弦上的詠嘆調》，然後割掉自己的耳朵，讓裊裊餘音成為他的輓歌。

〈聲音監獄〉與《黑鏡》中部分單元的情節非常相似，尤其人工智能監控以及信用系統評分的描寫，更可謂「致敬作」，可惜珠玉在前，總令筆者覺得〈聲音監獄〉仍像大學生畢業作品的水平。全劇以黃秋生的獨腳戲由頭帶到尾，如果變成話劇，效果或許更佳。不過，如果撇開製作質素，將整個故事內容扣連在香港，當作寓言故事來看，可觀性卻頓然大增。

單立奇的故事，不就像你我身邊的很多人嗎？明知原本擁有的自由被剝奪，卻因為認命，或者卑微地希望保留眼前的「安穩生活」，甘願努力配合種種不公不平不義，還會因為自己過分落力的表現而沾沾自喜，當得到加害者的小恩小惠後，還會磕頭感激皇恩浩蕩，為其護旗吶喊，抱怨自己為何不早一點識時務做俊傑，甚或痛罵誓不低頭的人「阻住收成期」。直至加害者亦步亦趨，甚至按捺不住原形畢露後，他們才會猛然發覺糖衣原來是毒藥，而自己原來可以被放棄，但後悔已經太遲。

〈聲音監獄〉告訴我們，在龐大而無情的機器面前，被打敗被吞噬，是早已寫在牆上的結局，究竟要認輸自取滅亡，抑或盡最後一口氣奮力一拼，這視乎我們是否仍當自己是有血有肉有尊嚴的人，而不是可以隨時被替代被忘記的符號和數字。但願響徹街頭巷尾的口號，像巴赫的詠嘆調一樣，成為撫慰千萬已死心靈之輓歌，在「寧化飛灰，不作浮塵」的豪情壯語被消音之時，仍然長存眾人心中，念念不忘，靜候迴響。

文：梁慧思