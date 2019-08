旅遊情報：奇異鳥帶領 暢遊新西蘭

【明報專訊】奇異果是新西蘭特產,很多人都知,但新西蘭國鳥是奇異鳥(Kiwi),相信不是太多人認識。新西蘭航空最新的全球宣傳活動——A better way to fly,特別「邀請」到奇異鳥為活動拍攝宣傳影片,除了採用CGI技術帶來生動有趣畫面,更配上廣東話,令香港旅客更親切感受獨特的飛行體驗。