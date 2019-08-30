貼地遊印尼民丹島 深入小城歎平民美食

時光倒流1995年，民丹島的Banyan Tree度假酒店開幕，使這個小島在香港旅遊界闖出一點名望，成為上世紀末各位品味派按摩做spa的勝地。可是隨着亞洲各地度假酒店選擇漸多，時至今日，你應該甚少聽聞有香港人說要去民丹島。

星洲往民丹首府 船程1.5小時

不過，對新加坡人來說，乘船最快不用1小時便到的民丹島（Bandar Bentan Telani碼頭），仍然是一個平、快、靚、正的weekend getaway。台灣人亦因為積極面向東盟（ASEAN），加上民丹島的源遠華人歷史，而經常舉辦旅行團踏足島上。為了印證星洲和寶島人對民丹島的熱情，我決定跟幾個對民丹島很有認識的新加坡朋友，由新加坡乘船約1.5小時抵達民丹島南面的首府丹戎檳榔（Tanjung Pinang）——我相信，很多遊客都從未聽聞該島有個500年歷史的城市。說到底，香港人以至其他人所謂「去過」民丹島，大多是逗留在名牌度假酒店，沒有了解過當地人生活面貌，情况就像去馬爾代夫。

提起印尼，便聯想到排華，幸好民丹島偏向民族和洽共存，若其他地區出現排華狀况，華人便跑到民丹島躲避，事情過後就返回原地，非常be water。朋友帶我到丹戎檳榔市中心的天后宮，是香火十分鼎盛的華人廟宇，官方指建於1857年，但當地華人傾向相信有逾200年歷史，畢竟早在18世紀，潮州人和閩南人已大量移居島上，趁現在一邊修葺一邊籌募經費，他們也試圖在大堆舊物中尋找歷史證據。

有些根需要考古考研，有些根深蒂固民族性卻是自動導航，一到晚上，民以食為天的本能立即撻着，我被帶到營業至凌晨3時的美食夜市Akau Potong Lembu，受到粥品、沙嗲、炒麵、烤魚、叉燒、魚片湯、咖喱飯重重包圍，眼花撩亂，瀕臨暴食邊緣。

辣蟹炒米粉 一吃難忘

晚餐過後沒多久，華人消夜基因又作怪，跑到像大牌檔的Siantan Rumah Makan餐廳，我純粹應酬式的吃一口魚肉粥，發現鮮甜又夠綿，驅使我願意去試試辣蟹炒米粉——嘩，超級好味道，屬於米芝蓮級水平，米粉既乾身又夠爽滑，蟹的鮮與濃都滲進去，辣椒味亦剛中帶柔不嗆喉，而且不含很多街檔經常出現的味精。

當晚夜宿市中心酒店，發現丹戎檳榔旅遊業的最大問題，是酒店品質不夠好，我入住的一間已算城中較佳，可是毛巾和牀單都有點陳舊，房間空調也欠缺力度，翌日我對朋友說：「我明白為何遊客都跑去專為遊客而設的度假酒店區。」

向度假酒店出發前，我們先回市中心吃早餐，前一晚的夜市Akau Potong Lembu回復平靜，附近街道卻開始車水馬龍，賣蔬菜和水果的手推車，出售早點與椰汁糕的路邊攤，均準備就緒服務大眾。大街上最人氣的店舖是榮記茶室，像港式茶餐廳，供應咖啡、紅茶、咖央多士等，分別是榮記沒禁止顧客享用外帶食品。

就在我們喝咖啡之際，有人送來一箱東西，原來其中一個朋友在3天前向當地一間叫做Acong Ota的食品店訂購了100條烤烏打（otak-otak），並指定在這時候送來榮記茶室。烏打是一種印尼民間魚糕食品，以魚肉混合雞蛋、辣椒、魷魚、香草、椰奶等材料，再以亞答葉來包裹並上火烤成，可當作小吃，亦可伴白飯、夾麵包。我當然曾吃過烏打，只是沒試過在早餐時分跟朋友吃掉100條，好任性。

懸崖酒吧 「離地」歎美景

餐後我們驅車約1小時往民丹島北面的度假酒店區，抵達前先到一間叫做Tanah Merah Seafood Restaurant & Fishing Pond的餐廳，這裏提供每日由漁民送來的新鮮海產，花蟹、活魚、海螺均很有水準。距離該餐廳約10分鐘車程的de Bintan Villa，是依山而建的度假酒店，住宿全屬別墅形式，以小路、石級、叢林、水池串連起來，饒富趣味。該酒店的最著名打卡地點，其一是泳池畔的下午茶，另一是懸崖邊酒吧de Cliff Cafe的露台雅座，居高臨下盡看藍天白雲遠山大海，名副其實的「離地」，但我心裏還是忘不了貼地的美食。

● 旅遊錦囊

簽證：特區護照入境新加坡及印尼均毋須簽證

匯率：每1 港元兌約1816印尼盾

航班：香港往來新加坡，乘搭新加坡航空，機票來回連稅約由1922港元 起（查詢：bit.ly/2ZtTiJq）

酒店：de Bintan Villa度假酒店

（查詢：bit.ly/2Zktb8o）

交通：新加坡的Tanah Merah碼頭乘渡輪往民丹島首府丹戎檳榔，船程約100至120分鐘，船票約200至320港元，下船後再乘搭免費酒店專車約60分鐘便抵達度假酒店（查詢：bit.ly/2zqKNA5）

文： 陳俊偉（www.facebook.com/chanchunwaiwai）

編輯/王翠麗

美術/謝偉豪

電郵/travel@mingpao.com