川菜新吃 脆皮鴨血停不了口 火辣之舌 嫩滑爽彈

走進旺角新開業的念川居，深啡木色設計的大廳，配以深藍色絲絨椅套，還有餐桌上狀似塗鴉般的碗碟圖案，配搭不落俗套，再加牆上那幅搶眼的長形龍鳳壁畫，整體佈局跟一般以火紅色設計為主的川菜館子截然不同。有多年烹調川菜經驗的李志光出任行政總廚一職，他曾於多間著名川菜食肆任職，包括三希樓及駿景軒等。

牧馬山辣椒調獨家水煮汁

念川居雖然主打傳統川菜，但李志光卻不忘將新舊菜式融合，帶來全新的川菜體驗。當中不得不提的是水煮厚切牛脷，有別於傳統川菜常吃到的水煮牛肉，餐廳用的是來自新西蘭及澳洲的牛脷心，李志光說此部位十分珍貴，只佔整條牛脷的三分一。他先以鹵水料將牛脷心燜煮至軟身，再以香味較濃的四川牧馬山辣椒調配出獨家水煮汁，配料更放有鴨血、青瓜、花生芽。一入口，嘗到非常濃重的麻辣香，沒丁點兒膻味，牛脷心爽彈且肉汁豐富，叫人回味不已。

另一個叫「辣妹」回不了頭的菜式就是招牌脆皮血旺。單看名字似足恐怖片，非常血腥，但李志光說，四川人十分嗜「血」，尤其是鴨血，激發他萌生念頭，將嫩滑的鴨血放在粉漿裏脆炸，炸好後再在外層灑上花椒粉和椒鹽，香脆可口。

極幼滑蒜泥 配爽滑豬背肉

至於經典川菜，不得不提的當然是口水雞及蒜泥白肉，這裏的口水雞屬輕量級辣度，不太吃辣的朋友也可淺嘗。李志光挑選了清遠走地雞作為材料，肉質爽滑且有雞香；口水雞的靈魂醬汁，則特地用四川牧馬山辣椒、蒜、薑和生抽等辛香料調配出獨家秘製汁。同時也用上花椒，在店內自家煉成獨門秘製辣椒油，令麻辣味道更富層次。至於蒜泥白肉，絕對充滿驚喜，敢說在香港其他食肆難找到這種味道。這裏的蒜泥特地選用蒜味更香濃的山東蒜，混合來自四川的菜油，最後將蒜蓉打磨至極幼細如醬般滑溜的蒜泥。而白肉則選用豬背肉，相比傳統腩肉，口感更爽口，脂肪比例亦相對較低，油膩感大減。

不嗜辣者還可試試這裏其他粵菜及點心。重點推介之一是雞油花雕蝦兵蟹將，選用了20多年紹興花雕酒作汁料，酒味甘香醇厚，為蝦蟹蜆等提鮮，非常鮮甜。點心方面，請來卅二公館前點心總廚陳世輝坐鎮，他的蘋果叉燒酥，酥皮入口鬆脆，不膩不乾，餡料滿滿，蜜汁味配搭蘋果的清甜，意想不到的合拍。不過，要留意點心只在中午時段供應。

念川居

地址：旺角太子道西193號MOKO 新世紀廣場5樓501號舖

查詢：2339 1900

文： 盧靖賢

編輯/王翠麗

美術/謝偉豪

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