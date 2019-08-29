Fashion News：音樂×時尚 與Taylor Swift慶祝珍貴友情

Stella McCartney在時尚界的名氣毋庸置疑，除了致力推廣綠色和可持續時尚外，她本身也是個素食主義者。儘管出道時依仗着父親的光環，但她從不假手他人，除了長期合作的adidas外，她十分愛惜羽毛，幾乎不與其他品牌聯乘。最近品牌卻意想不到地與Taylor Swift攜手推出限量音樂專輯產品系列，靈感源自Taylor第7張個人大碟Lover，慶祝二人的珍貴友情。

設計靈感取材自音樂專輯Lover、復古塗鴉、樂隊T恤、懷舊紀念品，以及Taylor的歌詞，部分產品則以Taylor的寵物貓Benjamin Butter作為設計藍本，粉絲應該相當有共鳴。聯名商品包括限量發售的T恤、衛衣、外套、手袋等，系列中用上PET物料，同時所有面料均採用可持續有機棉製成，其中米色logo手袋則是選材自環保Nappap替代皮革，來自再生聚脂纖維和不含化學溶劑的廢棄植物油提取物，也非常合乎Stella McCartney的環保精神。

據悉Taylor是Stella在開創可持續發展領域的最強大支持者，相信兩人是基於深厚的友誼才促成這次的合作，當然擁有強大粉絲數量的Taylor Swift，對推廣可持續時尚必定有一定的助力，對象群組也跨越不同年齡層，借助Taylor Swift新專輯的宣傳攻勢，相信能有更大的迴響。

文：Sammy

查詢：Stella McCatney www.stellamccartney.com