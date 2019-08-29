創意總監扭乾坤 重塑巴黎時代感

一般人入手Balenciaga巴黎世家，都是由其手袋開始。經典的City bag是典範，賣足差不多廿年而不衰。這些年間，巴黎世家也經歷了不少轉變，正所謂人有三衰六旺，一個牌子會紅足廿年是不可能的。不過，就算歷盡滄桑，品牌仍是美人，還要愈老愈正。何以見得？就以今天品牌創作總監Demna Gvasalia所做的脫胎換骨大工程，那不止是外觀上的與時並進，更傳承了品牌的經典並結合時代感的大換血，這樣提升品牌新陳代謝的良方，才是品牌永保長青不老的秘密。

優雅高級時裝元素結合未來感

事實上，從上一季開始，大家已經能夠清晰的看到創意總監Demna Gvasalia為巴黎世家帶來的改變。他稍為捨棄了其最為人所知的街頭風格，將優雅的高級時裝元素與未來感結合。2019秋冬系列，可說是成功表達了我們在這個時代對高級時裝的全新理解。在這個演變過程中，Gvasalia向我們展現一個經歷了自我消化而後重生的高級時裝系列。我們依然能夠從配飾、細節以及那些經過改良的街頭服飾輪廓中看到他的身影。Gvasalia將格紋襯衫、牛仔褲和各種購物袋造型的手袋等生活化細節帶入高級時裝的語境中，系列呈現出一個更完整、真實的，符合當代人喜歡的mix and match衣櫥。Gvasalia所做的一切，無非是用一個系列告訴大家，他要給我們講述Balenciaga的更多可能。

「我只是將時裝用一種當代人能夠理解和認同的語言形式呈現。」Gvasalia曾在多個採訪中這樣解釋。那麼，在芸芸巴黎世家的手袋出品中，Hourglass手袋何以跑出成為新一代It bag？ 那就不得不返回品牌歷史了。

作為一個以賣經典時裝見稱的時裝屋，巴黎世家最為人認識的設計之一，首推Hourglass外套莫屬。這款經典剪裁是品牌旗艦款，即使經歷不同設計師的演繹，依然沿用不衰。來到這一任創意總監Demna Gvasalia手裏，他也處理得小心翼翼。來到2019秋冬季，他不止以這款經典設計的衣飾作重點，還推出以此設計為名的手袋，這種有如飲水思源的含義，彷彿提醒自己在革新品牌的同時也不要忘本。

顧名思義，Hourglass袋款用如建築物般的立體幾何結構，製作出彎月形底部凹陷的空間感。弧線的創意源自品牌早期知名的服裝輪廓Basque-waist外套的沙漏曲線。袋身造型正是將這種沙漏弧線轉化成簡潔利落而不失優雅的模樣，經典之餘又極具潮流氣息。袋身搭扣處的金屬B字logo非常搶眼，手袋有3種大小尺寸，mini款屬個性百搭類，短孭帶設計突顯時髦和率性感覺。材質有黑、紅或桃紅色光面小牛皮革，和黑和灰色仿鱷魚皮等選擇。

模特兒多樣化 設計「適合每一類人」

正如Demna Gvasalia說過，他故意在時裝展上挑選多樣化的模特兒，無非是想表達他的設計風格「適合每一類人」。這款Hourglass袋也不例外，大中號適合有型有格的優雅女士，小號表現時尚和率性，如此大小通吃，正符合當上It bag的基本條件。

查詢：Balenciaga 2798 8892

文：張言志

編輯：陸亮瑋

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