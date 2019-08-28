長野縣美ヶ原高原 雲上散步 超闊草原睇牛牛

美ヶ原高原位於日本長野縣松本市的東面，是一個海拔2000米的高原。根據日本古籍記載，美ヶ原高原這個名稱最早出現於江戶時代（公元1603至1867年）中期，去到大正天皇（公元1912至1926年）時代才變得普遍。高原上最有名氣的景點分別有王ヶ鼻、王ヶ頭、美之塔及美ヶ原牧場，分佈在高原數公里範圍內，就算要走遍這幾個景點，也不用花費太多時間。

先來介紹今次的路線，全程約8.5公里，但總攀升幅度只得279米，換言之大部分都屬於平路，上斜路段亦以緩慢爬升為主，路况亦易走沒有難度，絕對是老少咸宜路線。慢慢遊覽及影相打卡，全程亦只需3.5小時。留意今次路線起點及終點的美ヶ原自然保護中心旁邊雖然有餐廳，但必須於下午3時30分前進入才可購買食物及飲品補給，而且最後一班開往松本市的直通巴士亦會在下午4時15分開出，如乘搭公車前來就要準確掌握時間。

王ヶ鼻懸崖下方 飽覽松本市

由美ヶ原自然保護中心起步，首先便會見到前面一座山頂上建滿電波發射塔，那裏便是整個高原的最高點——王ヶ頭所在位置，不過由於選擇先到王ヶ鼻，所以先依大路往上走，約20分鐘就會來到一個分岔口。往右邊岔路走，依路牌指示便會來到海拔高2008米的王ヶ鼻。王ヶ鼻、王ヶ頭的名稱由來，據說因為由松本市向這邊仰望，其形狀猶如一個戴王冠的人臉，所以當地人便有這個稱呼。當走出王ヶ鼻時，便會被它廣闊無際的視野所吸引。在王ヶ鼻的懸崖下方，整個松本市可以飽覽無遺，正西方由飛驒山脈組成的日本「北阿爾卑斯」，亦有如一堵巨大城牆出現。回頭再看王ヶ鼻石碑，旁邊放滿了許多石雕佛像，據說這些佛像於江戶時代已開始擺放在這裏，原因是古時日本人信奉山岳信仰，為了敬奉有「王之御嶽」的御嶽山，所以就在正對御嶽山的方向供奉各種石佛。

原路折返分岔口，跟着碎石路便會來到高2034米的王ヶ頭。這裏建有多座電波發射塔，一支支在山頂豎起，遠看就如王冠一樣。而在山頂向東邊走，一片極大的草原就會出現眼前，它的範圍不單只大，而且非常平坦。眼前的大草原其實是美ヶ原牧場的其中一部分，沿車路前進，兩邊都以木欄圍封，而在圍欄內亦有不少乳牛在悠閒地吃草。

興建美之塔 登山者避濃霧

走過圍欄的盡頭，就可來到最後一個景點——美之塔。這座設有吊鐘的石塔建於昭和29年（1954年），由於美ヶ原高原經常出現濃霧，而且來得極快，可以於10分鐘內由天朗氣清轉變成一片迷霧。為了讓登山者快速避難，所以便興建了這座美之塔，趕在起霧前以鐘聲通知登山者，同時登山者亦可在濃霧時依鐘聲約略掌握自己的位置。參觀完畢，便可原路返回美ヶ原自然保護中心，乘搭巴士回到松本市。

前往方法：

松本市松本駅西口乘搭美ヶ原高原直通巴士至美ヶ原自然保護中心，成人車費每位1000日圓（約港幣74元），不過班次非常疏落，每天去程及回程各得兩班車。自駕的話，車程約為1小時。由松本市開往美ヶ原高原的山路彎多路陡，要小心駕駛。

巴士查詢：bit.ly/2TQuw10

■酒店推介

雲海美景 高原上人氣酒店

位於美ヶ原高原最高點上除了有電波塔，還有一間王ヶ頭酒店。這間酒店可說是超人氣酒店，因為它不單有360度無敵景觀及旁邊有一望無際的大草原，亦由於高原上經常出現雲海美景，所以住客有機會一嘗住在雲上酒店的滋味。另一方面，高海拔亦拉近了酒店與星空的距離，所以亦成為日本人觀星攝星的好地點。由於人氣太盛，所以房間經常爆滿，現時要預訂，也只能考慮10月中之後的日子。

價錢方面，成年人一泊一食的收費由17,500日圓（約港幣1290元）起。

網址：www.ougatou.jp/

■由我帶路

首先在iOS或Android手機上安裝ViewRanger活動記錄程式，登記成為會員後，只要在瀏覽器上輸入連結（bit.ly/2ZeKumz），或用手機掃描QR code，手機系統就會自動打開ViewRanger網站，這時再點選Open in the ViewRanger App，就可以程式開啟及下載備有衛星定位的路線資料，去到當地再開啟這條路線，就可跟着衛星導航指示行山。此外，亦可在應用程式內搜尋「Ming Pao」用戶，就可檢閱以往曾介紹的路線資訊。

■旅遊錦囊

簽證：特區護照免簽證

匯率：100日圓約兌7.2港元

機票：HKexpress每周有多班航機來往東京成田機場，九月搭乘經濟艙來回東京及香港的票價由1706元起(含稅及附加費)，詳情可瀏覽：hkexpress.com

交通：東京新宿前往長野縣松本市，可乘中央東線特急あずさ於松本市下車，車程約2小時40分，車費6500日圓（約港幣450元）

查詢：bit.ly/2KJdZJ8

文：WongYim

編輯：陳淑安

電郵：lifestyle@mingpao.com