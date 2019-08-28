Wardrobe：自由配搭 襯出無限可能 度身訂做 穿出個人潮流

從不同層面而言，度身訂做是男士最獨特的服裝體驗。其一是款式可自由拼配，你想要甲細節加乙元素，都能在Ermenegildo Zegna首席裁縫的技術下完成，讓大家當半個設計師。其二是紙樣按照個人身形製作，成品能貼身貼心而活動自如，比起成衣及半訂做，更貼合個人化目標。男士可以按品牌裁縫周遊列國的行程作全球預約，亦可以選擇到訪於2017年設立、位於米蘭的Atelier Ermenegildo Zegna，度身訂做服裝。

視度身訂做為一種體驗

大部分時裝品牌，都會隨着業務架構發展，推出不同產品及服務。Ermenegildo Zegna的Bespoke服務，亦是其中之一。品牌除了時裝系列外，也有半訂做的Su Misura系列，而最近品牌CEO Gildo Zegna及藝術總監Alessandro Sartori則重新推出Bespoke Tailoring（度身訂做）服務。

作為一個西裝品牌，度身訂做並非Ermengildo Zegna的新嘗試，如品牌訂製部門現任首席裁縫Angelo的父親，亦曾是旗下的首席裁縫。這次重新推出的新意，是將度身訂做跟時裝結合的定位。其他品牌的度身訂做由裁縫主理，大多是品牌創意或藝術總監管轄範圍外的事。但Ermenegildo Zegna的Bespoke Tailoring，卻有藝術總監Alessandro Sartori的加持，在訂做時能融入各種時裝系列可見的細節，成為它跟其他品牌的最大分別。

這個安排有趣之處，是品牌的時裝系列向來以西裝為依歸，減低了既有顧客層在訂做時加入時裝細節的心理障礙；而Alessandro Sartori的另一着眼點，是視度身訂做為一種體驗，特設的Atelier Ermenegildo Zegna工作室，便為整個體驗定調。細看這個以1950年代為靈感、佔地107平方米的空間，除了可以察看900種西裝面料、230種恤衫布料外，亦可以看到用上波斯縞瑪瑙及波多羅大理石等建材，以及Ignazio Gardella、Ico Parisi和Massimiliano Locatelli等多個設計大師的家具。雖然在訂做流程上，它與其他品牌的主要步驟如會面度身、首次試身及再次試穿的分別不大，但據Angelo所言，整個到訪訂做工作室的重點，是讓客人有如置身在家的感覺，當客人穿著完成的訂做服時，能夠回想起整個訂做過程的良好體驗。

到位於米蘭Via Bigli的訂做工作室與Angelo會面，除了理解到度身訂做的主要流程外，也令人明白度身訂做對品牌的重要性，及在時裝以潮流為大勢的巿場主旋律下，度身訂做能如何順勢發展。Angelo認為，品牌西裝應以結合莊重與現代感為原則。當品牌發展時，會按其原則，而非款式、線條來奠定品牌風格。這裏指的「莊重」是貼合場合，而不是西裝／非西裝類的分界線，有別於訂做等於西裝或老氣的傳統概念。不論是年輕或成熟的客戶，在享受高級訂做服務時，大都有其清晰明細的目的。

訂做「戰衣」 以西裝起步

Angelo分享當中一些有趣例子：如有客戶因為想在會議中，營造堅定但抱有開放態度的形象，特別訂做一套別具服裝語言的戰衣；有時同一種布料的不同用法，亦會令服裝帶來不同的心理及傳意效果。以法蘭絨為例，是意大利拿坡里（Neapolitan）及英式西裝常用的布料，但前者以呈現陽光感為主，後者則體現出英國傳統為主，用法、款式均有不同。

訂做西裝過往以大約50歲的年齡層為主，但也間中吸引到20多歲的年輕顧客。按Angelo的經驗，部分客人是受到父親影響。近年大家愈來愈着重個人化設計，衍生出西裝以外的訂做服飾巿場。看看桌上的草圖，有專為駕車而設，亦有運動服。客戶來自中國、美國、新加坡及歐洲等地，而且層面非常廣闊，非純粹暴發，而是有經濟能力同時具文化水平的一群，不少來自金融產業。年輕顧客的特點，是一方面要與成熟穩重的同行打交道，但亦希望能在服裝上保留個人風格，促使他們踏上度身訂做之道。他們大多以西裝為起點，但一嘗訂做的好處後，便會希望其他服飾都能度身訂做，由鞋履到皮具皆有，營造一個統一的形象，享受獨一無二的感覺，訂立個人潮流，而非追趕大勢。

布料作重心 顯品牌優勢

雖然度身訂做未必是品牌的主力，但卻能令品牌形象更完整和平穩發展。「度身訂做在今時今日不止限於西裝。我們有不少客人會訂做運動服，又或是純粹訂做一件外套，整個重點，在於訂做的過程及成品，而非製成品的類別。當中有趣的地方，是客人能享受同樣的服務及品牌哲學，作服裝上的新嘗試。但布料仍然是我們的重心，亦是我們的獨門優勢。研發自家布料是整個系列的第一步，亦是Alessandro設計新系列時的出發點。當他決定布料後，便能推展出整個系列的風格。雖然布料只佔我們整體營業額10%，卻支撐品牌其他產品的發展。不同國家的反應也略有不同，如美國及亞洲比歐洲的反應好，原因是Ermenegildo Zegna的紡織背景在歐洲太深入民心。至於所謂年輕化與否，其實是一種心態，而非受制於年齡概念。近年不少年輕客人回歸傳統西裝的懷抱，我認為品牌能有不同產品類別，增加品牌的容納性，才是發展的重點。只作單一發展，可能會按潮流而賺得短期增長；但能夠按品牌哲學如品質、用色、風格等作多方向發展，才不會為時間淘汰。我們的產品類別覆蓋運動服至度身訂做，在品牌傳訊上或者有難度，但卻是品牌發展的重要策略。」品牌首席執行長Gildo Zegna說。

文：Dawn Hung（www.sedimento.co）

編輯/陸亮瑋

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查詢：Ermenegildo Zegna 3417 3088