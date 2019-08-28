Gadget：像素移位功能連拍16張 全片幅無反 拼出2.4億像素

提到全片幅無反相機，Sony可說是始祖，當年收購Minolta之後便進軍DSLR市場，到了2013年推出旗下首部全片幅無反相機α7之後，更在全片幅無反相機的專業機界別上，下了不少苦功，包括對焦速度、追焦能力、連拍能力等，都得到不少正面評價。而近年在Canon及Nikon的全片幅無反相機夾擊之下，Sony要力保地位，最近亦出盡渾身解數，推出了α7R IV。雖然過往α7系列的相機都是專攻中階用家，不過今次α7R IV的能力完全不像中階機級數，其中在像素及連拍能力上可見一斑。

背照式感光元件 捕捉更多光暗細節

α7R IV是廠方首部使用6100萬像素背照式Exmor R CMOS感光元件的相機，同時亦是現時全片幅相機之中最高像素的感光元件。一般而言，高像素所帶來的結果是影響連拍能力，新機與上一代一樣，在全自動對焦、自動曝光追蹤對焦下，能做到每秒10張全像素連拍，不過在連續拍攝張數上則由上一代的76張（超精細JPEG）下調至最多68張相片，影響不算太大，對於賽車、雀鳥等拍攝題材，都足以應付。而其背照式感光元件能在低感光度下，提供15級動態範圍，令相片中的暗位及光位都有更多細節可拍攝出來。

6100萬像素高畫質

雖然6100萬像素的解像力在現今的無反相機，甚至單反相機中已相當高，但如果要求更高像素，機內還設有像素移位功能，這個功能在上一代已經有，主要是將4張相片拼合令相片質素提高。不過，今次在新機則再加多一項像素提升的像素移位功能，用家只要在開啟功能後，便可自動連拍16張相，之後便可經專用電腦軟件，將16張相片合成為一張2.4億像素的相片。或許對一般用家而言，超高像素只不過是一個數字遊戲，看似不夠實用，但如果在沒有遠攝鏡的情况下，又要拍攝遠方景物，這種高像素的拍攝能力便可提供更大的裁相空間給用家後期製作。

全新追蹤對焦功能 更快更準

至於追焦功能方面，α7R IV亦有強化，其中支援實時眼睛自動對焦功能，在半按快門下便自動對主體的眼睛作出識別及追焦，而這個功能對人或動物同樣適用。除了眼睛對焦，相機的追蹤對焦功能亦使用全新的演算法，更容易鎖定主體的移動方向來追焦，效果亦比眼睛追焦更快更準。為了更方便專業攝影師在影樓拍攝的需要，α7R IV亦是現時少數可直接透過Wi-Fi網絡連接電腦，並配合專用軟件在電腦遙距拍攝的相機，對於過往必須使用傳輸線才能做到這個功能，方便程度絕對大增。

兩種拍片畫質 支援HDR影片編輯

作為一部全能型的相機，拍片的質素亦相當重要，α7R IV除了支援4K影片拍攝，更支援無像素合併全像素輸出Super 35mm格式，提供S-Log2和S-Log3兩種畫質選擇，其中S-Log3提供14級動態範圍。此外，內置HLG（Hybrid Log-Gamma），影片可直接支援HDR的影片編輯流程。值得留意的是，除了機身設有收音咪插槽，其熱靴位亦加入數碼音訊的插槽，用家可直接插上專用的收音咪並立即使用，毋須將線左駁右駁。

■規格

感光元件：6100萬像素（35.9×24mm） CMOS

快門：1/8000（機械快門）至30秒，B快門

感光度：ISO 50（擴展）、ISO 100至40,000、ISO 102,400（擴展）

儲存界面：SDXC × 2

其他功能：多角度3吋觸控式屏幕、5軸機身防手震（補償5.5級快門）、4K＠25p拍片、眼睛自動對焦、0.5吋UXGA OLED電子觀景器、Wi-Fi、藍牙

售價：$28,490（淨機）

查詢：2833 5129

文：勞耀全

編輯/王翠麗

美術/謝偉豪

電郵/lifestyle@mingpao.com