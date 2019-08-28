Watch News：新加坡鐘表展 回望百年傑作

鑽進時計史 展示早期琺瑯袋表

場內的時計歷史館展室，一如品牌在日內瓦的博物館佈局，分為兩個展區：「古董時計系列」演繹製表歷史精彩的歷程面貌，展出遠自16世紀中葉最早期的便攜式時計、琺瑯袋表、音樂自鳴裝置，以及由歐洲鐘表大師精製的技術時計。「百達翡麗時計系列」則展出品牌由1839年至今一些最出色的傑作，例如皇家鐘表（包括1851年假倫敦水晶宮舉行的萬國博覽會上呈獻給維多利亞女王的時計），1868年推出的首枚瑞士腕表及數款Patek Philippe「超級複雜功能」著名時計。

展覽假新加坡濱海灣金沙劇院舉行，製表師與工藝師將即席示範，讓參觀人士探索琺瑯工藝等鐘表藝術。展覽歡迎公眾免費入場參觀，但需預先在網上預約參觀時段。

預約網頁：bit.ly/30og0Qg

文：Tung Cheung