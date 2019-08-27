網樂天地：當全世界都不站在你那邊時

結果就是這一份信念，佐高域雖然在比賽大部分形勢都被費達拿壓得透不過氣，全場得分亦比費達拿少14分，卻憑着一招「自我催眠」穩住心理，較少失誤的佐高域最後高舉冠軍獎杯。

佐高域「自我催眠」抗逆境

今時今日的孩子，都是各位家長的掌上明珠、心肝寶貝，令他們養成很強的自我中心。這種自我理應隨着年紀長大而遞減，但由於長期浸淫在溺愛中，令孩子的自我不但沒有因長大而減少，反而還有變本加厲的迹象。一般較自我中心的孩子，每每遇到困難或挫折逆境時，很快便會覺得自己將要失敗，提早放棄，繼而想到世界為什麼這樣不公平，選擇逃避自怨自艾；或容易被激動的情緒所牽引，不能冷靜地去思考，想出最有效的解決辦法。

冷靜思考 擺脫身邊環境影響

在現今社會上的政治矛盾紛爭，很多比較活躍的都是青年新一代，有思想有理念有勇氣去爭取該爭取的是好事，但與此同時亦要冷靜思考，擺脫身邊環境氣氛因素所影響，尋求最能把問題迎刃而解的方法來應對，不鑽牛角尖，理解從不同角度思考的重要。就算覺得全世界都低估你、不站在你那邊，仍能屏息靜氣，在不放棄自己的大前提下，更加「和理非」地尋覓新出路。

作者簡介：專業網球評述員，香港網球總會教練導師，資深網球教練。着重網球員的身心發展，相信透過小型網球比賽訓練能提升小童的手眼協調、情緒管理及獨立思考能力

文﹕謝昫光

[Happy PaMa 教得樂 第256期]