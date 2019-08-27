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Happy PaMa 教得樂 第256期

Happy Pa Ma

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論盡教育：每位媽媽都要看的一篇文章

【明報專訊】很多年前看過一篇小學六年級學生以〈媽媽請讓我跌一次〉為題的文章，印象深刻得很，曾推介給多位母親朋友看。手頭上已失去該篇文章，但內容記憶猶新。王師奶甘冒剽竊之譏，與全港媽媽分享小孩子心聲。小婦人下筆多了滄桑，少了童真，這是無可奈何的遺憾。近年教育界注重親子活動，有關親子活動的書籍也多，甚至一些社區會辦親子講座。父母兒女關係有極端的疏離，也有極端的照顧，看來照顧得無微不至的多的是，寸步不離的也多得很。親是親了，這種「親」是不是健康？是不是子女們樂意接受的？

讓孩子跌一次是鍛煉

〈媽媽請讓我跌一次〉是孩子的心聲，媽媽不讓他走在泥濘路上，是因為怕他跌倒；他看見同伴在泥路上滑倒，爬起，拍拍手上污泥又再上路，那種自信和喜悅是他從未有過的。也許跌倒時有小小損傷，那傷痕是信心的標誌，不讓幼苗忍受微風細雨的吹打，它不會茁壯。跌跌碰碰，是成長的必經歷程，就讓他獨自上路，讓他跌到爬起又爬起。適度扶持和關注是需要的，受過度保護的孩子不能面對現實，一次跌倒他爬不起，何來有信心爬起再爬起？讓孩子跌一次是鍛煉，是愛，是理性的愛。身為父母，想想自己成長的過程，從求學到工作，從學校到社會，你遇過多少障礙和多少失敗？也許失敗的痛苦令你刻骨銘心，不想孩子重蹈你當年的覆轍，於是像溫室蘋果般栽培他，呵護他。一生中誰能免於失敗？失敗不是一種選擇，它隨着成長而來。也許考試不能達標，也許戀愛不能如願；工作的困難就更多，人際關係令你覺得孤立，辦公室政治窒礙你的升遷；保持婚姻和諧是高度的藝術，家庭融洽並非必然，也有失敗的風險。相比於宇宙，人生只是一瞬，但寒暑數十，人生也非匆匆。時來風送的日子不缺，坎坷苦難的時光也不會少，成功失敗是相對的，失敗不隨意願消失，就讓我們的孩子學會面對失敗，在那處跌倒，就在那處站起，把失敗視作人生必經驛站，成功就在不遠。這是愛孩子的正確方法，失敗有什麼可怕？

失敗有什麼可怕？

有遠見的媽媽們，請讓妳們的孩子跌一次吧！

作者簡介：不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟

wongszelai@yahoo.com.hk

文﹕王師奶

[Happy PaMa 教得樂 第256期]

相關字詞﹕親子關係 王師奶 名人kol 論盡教育

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