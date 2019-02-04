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Happy PaMa 教得樂 第256期

Happy Pa Ma

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辣媽CEO：如果爸媽不快樂

【明報專訊】最近接二連三接觸幾個所謂「叛逆子女」的個案，了解內情之後，不約而同地發現，其實都是由父母的原生家庭成長背景，父母和他們再上一代的相處，一直伸延出橫跨3代的問題，是血淋淋的禍延下一代。

原生家庭，無論愉快不愉快也好，和父母關係融洽不融洽也好，對子女都會造成一生不能磨滅的影響。但是否父母來自破碎家庭，或者童年時跟父母的不愉快經驗，就注定不能成為好父母？小時候被父母如何對待，長大後就得一定依樣葫蘆，如此這般對待自己的子女？我即時聯想到粵語長片中的婆媳關係，當日自己做媳婦時被奶奶欺負折磨，他日輪到自己做奶奶時，就以同樣的手法來對待媳婦作為報復。能有多無辜就有多無辜！正所謂冤有頭債有主，要報仇應該找奶奶報，為什麼要發泄在無辜的弱小身上？

兄長是惡徒 弟弟是律師

先和大家說一個真人真事的大學研究案例。一對兄弟，同樣地成長在一個父親不斷犯法的家庭。父親不是打家就是劫舍，這邊廂出獄，那邊廂又入獄，在監牢的日子遠多於在家中的日子；不過要是在家中的話，這對兄弟只會更加痛苦，要忍受他的拳打腳踢，目睹母親被丈夫虐打。照計在同樣環境下成長，兩兄弟長大後應該都成為同一種人，但偏偏結果是兩個極端。兄長步父親後塵，一樣虐打妻兒，不斷在法庭、監獄出入；弟弟卻有美滿家庭，和妻子兒子相處融洽愉快，二人同樣在監獄出入，但卻是兩個身分。兄長是犯人，弟弟是律師。

「有這樣的爸爸，我可以點？」

報告令我最印象深刻的，是他們兩兄弟被問及為什麼會這樣時，答案竟然一樣：「有這樣的爸爸，我可以點？」兄長沉淪，是因為爸爸如此，而他亦只能如此；弟弟發憤，是因為爸爸如此，自己堅決不會讓自己像他。

所以說原生家庭的不幸，必然會成為子女的不幸，這句說話我不同意。我自己的成長故事，亦可證明我有資格說不同意。我的童年其實過得很壓抑，和母親的關係可以用敵對形容。在遭受操控批評辱罵責罰的環境下成長，我經歷、體會過有幾痛苦，我發毒誓，他朝有日成為母親，我媽做過的，我一定不會做。所以我才有勇氣決心，力排眾議，不理任何人如何評價和看法，堅決鼓勵、支持、忍耐包容大小T，讓他們走他們想走的路，找屬於他們自己的人生。

我是最近才終於想通參透，母親對我的態度，除了受她的成長背景經歷影響，更大的原因是她的婚姻，並不如表面上大家所看見的幸福如意，她和我父親的相處一直有很多問題，這對她帶來了太多心結抑鬱無法解決宣泄。不過她的偏激並沒有把我推向深淵，反而激發了我靠自己的信念，遇強愈強，相信明天必定會更好。

一念天堂一念地獄，不要讓過往的經歷成為未來的包袱，而是令自己變得更好的動力。你快樂，所以我快樂；我快樂，所以你更快樂。只有充滿愛的和睦家庭，才能大家樂！

作者簡介：資深獵頭人，企業培訓顧問，家庭CEO，辣筆寸嘴，擅長對付怪獸家長

文﹕張慧敏

[Happy PaMa 教得樂 第256期]

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