教大GPS：自由遊戲 達至共融

筆者現正在香港幼稚園做一項實踐自由遊戲對幼兒影響的調查。迄今為止調查觀察所得，在幼稚園中定時實踐自由遊戲，幼兒最明顯的轉變，是相比在傳統課堂上來得更主動投入、嘗試自行解決難題、更具創造力，以及朋輩關係更融洽建立。從教師們的訪談中，更發現在自由遊戲中，對具有特殊學習需要及非華語幼兒的成效顯著，反映自由遊戲乃具備能達至共融的其中一個元素及媒體。

互相尊重 促進多元文化教育

不少學者會研究本地非華語幼兒的學習，但大部分均着重他們在中文及知識上的習得，而似乎忽略本地與非華語幼兒融合的議題。學者Geneva Gay曾提出在多元文化教育中，需建立一個具備文化關懷的學習環境。「文化關懷」不應只關注少數族裔單方面的學習，而是應如何建立一個融合的群體。若然幼稚園只是一個讓非華語幼兒學習中文及知識的地方，這狹窄的概念並未能符合多元文化教育的理念及原則。而只着重知識學習的層面，亦未能符合學者James Banks所提出的多元文化教育5個面向中的最終面向——empowering school culture。他指出在學校不同的群體內需要建立質量的關係，而關係的基礎是對學校差異的互相尊重，促進多元文化教育的實踐。

自然溝通建立關係

真正的融合需要自然溝通，從而建立關係。然而，在本地幼稚園傳統的課堂環節中，幼兒們均因應教師所預定的學習目標而受到規範。筆者曾觀察到一個例子，在醫生的主題課中，教師邀請一個非華語幼兒讀出「探熱」的詞語，但他只以非常微弱的聲線害羞地讀出；而在相關的小組活動中，幼兒們亦只各自各用教具練習，未見有自然的溝通。相反，在隨後的自由遊戲時段內，觀察到這個非華語幼兒相比在課堂中來得開朗、主動及自信。他拿起一支探熱針跟本地幼兒說「擔熱」，本地幼兒說「係咪要探熱呀﹖」他點頭並說「探熱」。

可見在自由遊戲中，除了能誘發非華語及本地幼兒隨心的溝通動機外，亦能讓非華語幼兒浸沉在自然的中文語境中，在沒有壓力下，自信地以中文交談並建立友誼，實在是一舉兩得。另一端，本地幼兒亦能體驗尊重並接納非華語幼兒之差異，達至真正的共融。筆者並非抹殺傳統課堂的效用，但加上自由遊戲時段的配合，共融的多元文化教育更能上一層樓。

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《教大GPS：玩得出色 學得招積》

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作者簡介：由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。

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文﹕馮詩韻（教大幼兒教育學系講師）

[Happy PaMa 教得樂 第256期]