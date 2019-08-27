客座隨筆：爸爸湊仔不放心？媽媽分離焦慮作怪

除了我兒子會有分離焦慮，原來我作為媽媽都會出現這個情况。有次丈夫主動提出要單獨帶歲半的兒子參與一個歷時大約5至6小時的聚會，我下意識地覺得要拒絕這個要求，於是即時提出很多理由，表示擔心丈夫應付不了。丈夫則認為作為全職媽媽的我，已經無間斷地貼身照顧兒子，應該要試着讓兒子獨立，同時讓自己稍微休息一下。面對丈夫的分析我仍舊不置可否，堅持要跟丈夫一同參與聚會。

丈夫問我到底有什麼考慮，不肯讓他獨自帶兒子。的確我對丈夫照顧兒子的信心不是很足夠，但當再認真深思時，卻發現可能是因為自己離不開兒子。

子女給他人照顧 感到內疚

媽媽面對與子女分離時會感到焦慮，特別在子女出生的首年，她們會擔心子女的安全、飲食、睡眠情况等等；外出時會十分想念子女，無法專注於要處理的事情或約會上；把子女交給他人照顧時會感到內疚；甚至覺得失去了部分的自己；感到情緒低落、憤怒，或出現災難性的想法。很多時新手媽媽都會經驗或多或少的分離焦慮，但不一定意識到自己正經歷這個階段。若只得自己獨自面對，嚴重的話會影響自己的情緒或身體健康。

在面對分離焦慮時有一點很重要，別否認自己正處於這個狀態，接受自己的情緒，明白焦慮源於與子女有緊密的連繫，與子女分開的確會帶來一定程度的不適。讓自己意識並接受不同的照顧者會有不同的方法，而嬰幼兒的適應能力會讓自己感到驚訝。讓嬰幼兒有機會接觸不同的照顧者，有助他們建立對群體和世界的安全認知。

暫時「放下」子女 平衡生活

與丈夫分享自己的處境，讓對方明白自己的難處和感受。試着為自己的時間表加入「子女」以外的活動，暫時「放下」子女，讓自己的生活得到平衡，對自己和子女都有好處。

當向自己承認了離開兒子時會感到憂慮，擔心他沒有被照顧好，並接受丈夫可能無法如自己一樣好好照顧兒子，我反而對丈夫的提議有點如釋重負的感覺，決心讓他做一天全職爸爸的角色。一天早上我告訴兒子，爸爸將會獨自帶他參與聚會，兒子最初的反應是不要，當我再重複告訴他時，他開始表示要跟誰「玩波波」，直到他主動提起。

我發現自己的擔憂再減少了一點了，並愈來愈進步。或許，作為媽媽的我和你，是時候要學習讓自己一個人外出走走，並順道為丈夫提供寶貴的實踐機會，學習怎去做一個好爸爸。

文﹕文麗兒（維護家庭基金好爸爸中心網誌作者）

[Happy PaMa 教得樂 第256期]