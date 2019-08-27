副刊
Happy PaMa 教得樂 第256期

Happy Pa Ma

下一篇 上一篇

半個瑞典人：瑞典孩子的暑假

【明報專訊】瑞典學校暑假放完了，中小學校在上星期開學了。沒有暑期作業、補習班先修班或興趣班的悠長假期，瑞典家庭是怎樣度過的？

兩個月的陽光與下雨日子裏，在高稅收福利制度下媽媽爸爸能連續放個半月大假，讓我們一家五口幾乎天天在一起。3個女兒除了幫爸爸做室內裝修工程，幫媽媽煮飯晾衫剪草種花等家務之外，餘下的自由活動時間都花在吃喝玩樂上：上網看卡通片、讀漫畫追小說、聽歌畫畫做手作仔、去圖書館去公園、捉波子棋玩Master Mind、砌Lego打羽毛球、踏單車跳彈牀、焗蛋糕整雪糕、游泳散步以及發呆撒野和睡覺。3個由7到16歲的女孩子各自作樂，有時一同嬉戲，有時約朋友仔玩，日日過得好快好簡單好平淡。天天一家人同枱吃飯時就東聊西聊，聽媽媽報道講解家鄉香港的情况。

北國盛夏黃昏天色依然光猛，我們就拉下遮光窗簾，全家一起看了許多網上電影，連細女都猜到那些上一輪新電影的結局，反而慢7拍的八九十年代舊戲更能配合水靜鵝飛的暑假氣息。我們也看了不少社會議題和旅遊特輯，讀高中的大女兒感興趣，兩個妹就各自回房追劇集和卡通。暑假下來，細女看多了英語卡通，英文聽力進步不少。

我們的暑期日常活動沒多行街食飯睇戲，主要因為阿媽我主張「把餘錢投資在經驗上」，即係「儲錢去旅行」。兩個大女兒自7歲起跟媽媽搭廉航乘火車住民宿，遊覽過幾個歐洲城市，今年暑假初的波蘭旅程，少女兩姊妹帶頭搵路線訂車票入場券買餸點菜計劃行程，算是「訓練有素」表現理想，讓媽媽終於邁向可以放鬆帶女旅行看世界的目標。

帶大女去旅行 陪細女入戲院

細女沒一起出門，媽媽回家後說不如去戲院睇戲，嘩大件事！7歲小學雞隨即眼仔睩得大過乒乓波，手舞足蹈，還居然緊貼最新資訊道：「好嘢！去睇戲！睇Lion King！媽媽我哋搭電車時我見到啲……啲……」忍笑媽媽趕忙填充：「啲廣告？」「係呀廣告！真獅子嚟㗎媽媽！」慳家家庭對上一次入戲院是上年，細女大城市鄉下女的反應，媽媽覺得非常得意，自然接戲接到底：「真獅子做戲啊！好犀利啊！我哋一定要去睇啊！」

話說電影年齡限制是11歲，年紀小的只要家長陪同便可入場。那個下午全院滿座，我們左邊大概是熄燈前先見到爸爸們上上落落去走廊邊拿膠櫈仔坐墊給豆丁們，熄燈後又上上落落服侍人有三急的孩子們，我和細女排排坐，周圍的大中細孩子們都在食糖飲汽水咬爆谷，細女流口水，媽媽唯有扮後悔沒有買60蚊一桶的爆谷，一邊從衫袋中取出自備的4粒糖和水樽。

當劇情講到獅子王爸爸給親細佬推下懸崖跌死一刻，細女用雙手掩着臉，觀眾席前方同時傳出嘩嗚嗚，明顯有個小小男孩受不了淒慘場景，傷心欲絕哭斷腸！他的爸爸不住安慰，可憐的他嗚嗚嘩嘩了幾分鐘。其他觀眾繼續看戲，全場孩子繼續咬爆谷。

瑞典孩子的暑假，就這樣輕輕的走了。

作者簡介：移居瑞典十八年的原裝香港人，三女之母，每天做飯之餘亦寫字貼相。著有《幸福在最北》、《親愛的 給幸福加口甜》及最新作品《近乎生活在天堂》。

文﹕周游

[Happy PaMa 教得樂 第256期]

相關字詞﹕半個瑞典人 周游 名人kol

上 / 下一篇新聞

月餅豬隊友 「脆」致好意頭
月餅豬隊友 「脆」致好意頭
知多啲：月餅會「賣豬仔」 一份送兩隻
知多啲：月餅會「賣豬仔」 一份送兩隻
洪盛興 奇偉景色作良伴 「宅男」遊世界 八征極地超馬
洪盛興 奇偉景色作良伴 「宅男」遊世界 八征極地超馬
後記：旅行奇遇——16元住旅館 枱布當被子
後記：旅行奇遇——16元住旅館 枱布當被子
公證行 撐起香港金漆招牌
公證行 撐起香港金漆招牌
知多啲：公證人為貨物把關 點驗過程嚴謹
知多啲：公證人為貨物把關 點驗過程嚴謹
中式婚禮添新意 得體免爭拗
中式婚禮添新意 得體免爭拗
用品變遷：慳位擺設 取代子孫桶
用品變遷：慳位擺設 取代子孫桶
知多啲：晚裝貴精不貴多
知多啲：晚裝貴精不貴多
開學了！ 書包貼身護脊 減輕學童「重擔」
開學了！ 書包貼身護脊 減輕學童「重擔」
藝術風格：Charm Day護脊書包
藝術風格：Charm Day護脊書包
卡通迷至愛：Disney迪士尼書包（16吋）
卡通迷至愛：Disney迪士尼書包（16吋）
回彈減壓：Space Walker IV 回彈減壓書包
回彈減壓：Space Walker IV 回彈減壓書包
始祖有驚喜：SPI Balance超輕書包
始祖有驚喜：SPI Balance超輕書包
英倫風格：UNIVERSITY OF OXFORD
英倫風格：UNIVERSITY OF OXFORD
貼心安放便當：KAGS DUSTIN 2 系列
貼心安放便當：KAGS DUSTIN 2 系列
雙軸卸力：Millton超護極輕系列
雙軸卸力：Millton超護極輕系列
底墊耐磨：LEGO Recruiter 護脊書包系列
底墊耐磨：LEGO Recruiter 護脊書包系列
挺身超輕量：Tiger Family小貴族 超輕量護脊系列
挺身超輕量：Tiger Family小貴族 超輕量護脊系列
嬌俏有「內涵」：Sanrio閃爍圖案書包
嬌俏有「內涵」：Sanrio閃爍圖案書包
5點式承托：MoonRock MR1系列
5點式承托：MoonRock MR1系列
專家教路：書包底部須在臀部上方
專家教路：書包底部須在臀部上方
開學了！ 多功能打印機 做功課好幫手
開學了！ 多功能打印機 做功課好幫手
雙面打印夠環保
雙面打印夠環保
6色墨水有層次
6色墨水有層次
簡約纖巧易擺放
簡約纖巧易擺放
打印標籤：自家製標貼 避免物品丟失
打印標籤：自家製標貼 避免物品丟失
開學了！ 五招揀小食 返學至有營
開學了！ 五招揀小食 返學至有營
本周Focus．採訪手記：揀書包如揀學校
本周Focus．採訪手記：揀書包如揀學校
活動推介：親子跑 救地球
活動推介：親子跑 救地球
活動推介：免費遊戲日盡情放電
活動推介：免費遊戲日盡情放電
重要日子提提你！
重要日子提提你！
索取Happy PaMa教得樂禮品
索取Happy PaMa教得樂禮品
童讀好書：跟住指南選繪本 培育孩子好品格
童讀好書：跟住指南選繪本 培育孩子好品格
家家有禮：與Baby Shark暢「游」海港城
家家有禮：與Baby Shark暢「游」海港城
教學有辦法：STEM教育升級版 了解社會需要 活用科技助人
教學有辦法：STEM教育升級版 了解社會需要 活用科技助人
問專家：玩遊戲不服輸 認同感作怪
問專家：玩遊戲不服輸 認同感作怪
讀樂樂：集中思緒找正能量 恢復平靜
讀樂樂：集中思緒找正能量 恢復平靜
小學雞媽媽：長谷川同學真討厭！
小學雞媽媽：長谷川同學真討厭！
半職爸爸：生命的重量
半職爸爸：生命的重量
客座隨筆：爸爸湊仔不放心？媽媽分離焦慮作怪
客座隨筆：爸爸湊仔不放心？媽媽分離焦慮作怪
教大GPS：自由遊戲 達至共融
教大GPS：自由遊戲 達至共融
辣媽CEO：如果爸媽不快樂
辣媽CEO：如果爸媽不快樂
論盡教育：每位媽媽都要看的一篇文章
論盡教育：每位媽媽都要看的一篇文章
升學攻略：幼稚園及小學篇
升學攻略：幼稚園及小學篇
君子之道：百花齊放的「香港地」
君子之道：百花齊放的「香港地」
網樂天地：當全世界都不站在你那邊時
網樂天地：當全世界都不站在你那邊時