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Happy PaMa 教得樂 第256期

Happy Pa Ma

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半職爸爸：生命的重量

【明報專訊】成了一個人的爸爸或者媽媽，對於孩子，抱的究竟是怎樣的心情？

有些父母希望子女成績好，考入名校，將來做一份好工，有高收入，然後有一個幸福的家庭。這樣的想法，很多父母都有，你有，我也有，沒有任何不對的地方。問題是，這其實只是作為父母對子女的其中一種期望。這種期望，是很多很多期望的其中一種，而且，到了關鍵時候，這種期望並不是最重要的，這種期望比起其他期望，排名其實很低。例如，當你子女出現殘疾時，你更期望的不是子女的成績和收入，而是健康；又例如，當子女命危時，你更期望的不是子女的身分地位，而是孩子的生命。你當然願意讓孩子失去了名校、成績、收入和地位，去換取健康的生命和正常的生活。

生命是社會最重要的持份

孩子愉快充實，有正常生活就好，這才是大多數父母所應該期盼的。

如果有家長整天想着，孩子哭鬧不對，不問孩子想的是什麼，只是不管如何都要孩子吃盡苦中苦，誓要逼迫孩子將來成為她眼中的人上人，成為社會的重要持份者，那麼，這個家長抱的，絕對不是一個有人性的家長應抱的心情。她只是一廂情願，把錯誤而且殘酷的價值觀塞在無辜的孩子身上。

什麼是社會上的重要持份者？高收入的人嗎？如果是這樣的話，那麼，香港行政長官林鄭月娥月薪約40萬港元，對比中國國家主席習近平月薪約1萬人民幣，根據「持份者至高無上原教旨主義」理論，林鄭月娥是不是可以瞧不起月薪僅為她四十分之一的中國國家主席？（題外話，認為一國重於兩制的人，首先是不是應該建議行政長官等問責官員，薪酬制度應向中國體制看齊？）

任何合理的人都應該知道，我們評價一個人，不是看他獲取了多少，而是看他付出了多少。所有家長都應該知道，孩子的付出，才是值得讚賞的，不一定是因為各種原因而得到的「分數」。所有家長都應該知道，孩子的生命本身，已經彌足珍貴，一個生命，已經可以構成社會上最重要的持份。

付出才值得讚賞

很多年輕人，都知道他們是社會重要的持份者，所以才願意冒着失去自由、傷殘甚至死亡的危險，站出來表達他們對社會的憂慮和意見。他們擁有的生命，就是社會的重要持份，相對來說，其他反而不是重要的持份，一條天價鐵路不是，一個只有幾十年歷史的圖騰也不是。最重要的持份是什麼？答案當然不是錢，不是任何死物（即使有所謂重大的象徵意義），而是生命。

寫此文間，驚悉將軍澳連儂牆發生斬人案，其中一個被斬至重傷的年輕人是即將入職我所在雜誌的同事。無法釋懷，亦無法釋怒。一個地方，生命安全若無法確保，是年輕人的責任還是手握大權的人的責任？

作者簡介：資深新聞工作者，曾採訪多個「第三世界」國家，卻認為自己的家更值得探索。既是悠閒的寫字人，又是忙碌的爸爸

文﹕張帝莊

[Happy PaMa 教得樂 第256期]

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