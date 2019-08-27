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Happy PaMa 教得樂 第256期

Happy Pa Ma

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小學雞媽媽：長谷川同學真討厭！

【明報專訊】7月書展，特意到木棉樹攤位找「木棉樹姐姐」，偷得空檔討合照，然後她領我們找《長谷川同學真討厭》，認真地說：「這繪本用孩子角度去寫社會事情，寫得真好！」

大人學習用童眼看世界，說易行難，我明。曾經參與創作繪本，體驗過那種力不從心，最難拿揑是說幾多不說幾多，最需要壓制是說教的衝動，成果未臻完美，但過程彌足珍貴。這回認真讀完推介作品，好像又多明白了一點用繪本說故事的玄機。

雖說木棉樹新近才取得版權翻譯，但《長谷川同學真討厭》不新。它是日本繪本作家兼音樂人長谷川集平1976年的作品，描述的內容更早，是上世紀50年代的事。

書中以不具名的小男生作第一身自述，他聽到老師要求：「長谷川同學身體不好，大家要好好愛護他噢！」又受到長谷川的媽媽拜託：「不管怎樣，你可以跟他做朋友嗎？」可是種種善意請求都梳理不了他的滿腹牢騷：「我討厭長谷川同學。跟他在一起，真是一點都不好玩，他笨手笨腳，一副倒楣相，成天流着鼻涕，牙齒亂糟糟的，手腳瘦成了皮包骨，兩雙眼睛不知道在看哪裏……」

牢騷王藏着一顆善心

說穿了，這是一封氣急敗壞的投訴信，小男生一鼓作氣數落長谷川同學沒用又愛哭，從第一頁罵到全書最後一句：「我討厭長谷川同學！真的非常、非常、非常討厭！」一連三個「非常」，是一個氣得跳腳連連的小牢騷王。

有趣的是，即使投訴多多，小牢騷王卻始終守在同學身旁。長谷川同學爬山爬到半路面青，他筋疲力盡揹他走；長谷川同學打球遜弊了害大家吃敗仗，可還是讓他參賽，而且盡量給他投慢球……「跟長谷川同學在一起，總是特別累！」那麼累，是因為他依然努力跟他做朋友。懂孩子的人都明白，普天下只得一人，有能耐叫孩子邊投訴邊做出那樣難的事情——不是老師家長，而是長在小小牢騷王之內、藏在暴烈脾氣之下的那顆善良的心。

然而，為什麼長谷川同學會是那樣子的呀？書中的牢騷王替讀者問了這個問題。長谷川的媽媽回答：「很小的時候，喝了有砒霜的毒奶粉，從此以後身體就壞了。」

喝過砒霜奶 身體異常

1955年，森永乳業在德島工廠製造的奶粉含有砒霜，導致西日本中心地區2萬名以上的嬰兒身體異常，兩年內更有125個嬰兒死亡。本書作者長谷川集平是那2萬人中較幸運的一位，只飲了3罐奶粉。「長谷川同學」是他藉同學的眼來看小時候的自己，同時透過「長谷川同學」讓我們看到孩子們真實的困惑和淳樸的善良。

不說教不矯情，就由孩子帶領着好好說故事。我又上了好繪本的一課。

作者簡介：家有兩隻「小學雞」，心願是在人人愁着臉當爸媽的年代，努力做好相信孩子的樂媽媽。作品包括《外傭——住在家中的陌生人》、《壹家傻蛋》、《我們的同志孩子》、《死在香港——流眼淚》（合著）

文﹕蘇美智

[Happy PaMa 教得樂 第256期]

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