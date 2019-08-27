讀樂樂：集中思緒找正能量 恢復平靜

事到如今，不能再把失控的情緒向對方攻擊和發泄，對嗎？還是集中思緒，找出正面能量。這本書適合所有年齡或階層的大人細路看，當中提供了五大項目：「平靜」、「專注」、「想像」、「創造能量」及「放鬆」，每一項有6點方法，合共就是30種不同方式。假如每天都依從其中一種方法去練習，一個月之後便能漸漸釋放壓力和焦慮。

發揮想像 化解仇恨

來吧！先學習讓自己「平靜」，暫時放下手頭的工作，休息一會，開始吸氣，想着1……2……3……4……5 ，然後，慢慢呼氣再想着1……2……3……4……5 ，這樣一呼一吸，確實能幫助自己感到平靜且安定。再來坐直身體學習「專注」，慢慢吸氣，把眼睛閉上1分鐘，讓自己仔細聽，好好集中精神，專心做好，感覺周圍有什麼聲音？如果你非常討厭面前的人，嘗試發揮自己的「想像」，想一想面前的不是你討厭的人，而是愛你的人，想想你對那個人說出多麼美好的話……相信什麼仇恨都能化解。之後，以大力拍拍手來「創造能量」，好讓自己能瞬間充滿專注的能量。最後，將肩膀大大轉圈，並扭扭肩膀，甩一甩「放鬆」，給身體和心靈也一併放鬆，引領自己走向專注，平靜又充滿正能量的人生。

可是，當面對政府失控，我們又該怎麼辦呢？

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致力推動親子共讀，足迹遍及港九多間幼稚園小學，到處「講古」

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文︰菜姨姨

[Happy PaMa 教得樂 第256期]