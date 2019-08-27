副刊
Happy PaMa 教得樂 第256期

Happy Pa Ma

下一篇 上一篇

問專家：玩遊戲不服輸 認同感作怪

【明報專訊】問：4歲的兒子經常怕輸，和家人玩任何遊戲一旦輸了便大吵大哭，一定要我們遷就他，讓他勝出。如何是好？

答：孩子在3至6歲時，會開始想建立自我控制、自我照顧、獨立等能力，但這些能力需要時間慢慢建立出來，並非一朝一夕便能產生。

然而，小人兒與人相處時，往往希望表現出自己具備上述能力，獲得別人認同。可是他們的能力有限，所認識的語彙又有限，很容易便把遊戲的贏輸，視為能否達到別人要求的標準。一旦輸了，便懷疑自己能力不足，或照顧不到自己等，繼而不開心，大哭起來，想其他人遷就他。

落敗後發掘孩子值得嘉許具體行為

事實上，在遊戲中，孩子不一定要成為大贏家，才能展現他們的能力。就算孩子輸了遊戲，家長可從玩樂過程中，發掘出孩子表現優秀的行為，加以讚許，例如「雖然你輸了不開心，但遊戲過程中，我見到你懂得禮讓其他孩子，或遵守規矩，令爸媽很欣賞」。從中幫助孩子留意到自己的能力，也感受到父母的認同，這有助他們控制情緒，不會亂發脾氣。

冷待問題 親子關係變差

有一點要留意的是，家長在稱讚時，最好具體指出孩子的優點，否則單說「好」或「叻」，孩子未必完全理解，作用不大。另外，父母在與孩子玩遊戲之前，可向小孩解釋遊戲玩法，以及爸媽對他的期望，如果他做到這些期望，即使輸了，也未必會大吵大罵。

然而，很多家長以為子女怕輸的心態只是暫時，待他日後成長後便自然會改善，因此沒有特別理會。但其實不論孩子基於什麼理由引起的情緒困擾，家長也應該要重視，否則孩子可能以為家長不重視他、受到冷待，最終令親子關係變差。父母應先認同小孩的情緒，明白他為何失望，待他冷靜後，才教導他如何處理問題。

歡迎讀者將問題電郵至happypama@mingpao.com，或傳真至2898 2537

資料提供：凌婉君（香港青年協會「家長全動網」單位主任、註冊社工）

文︰許朝茵

[Happy PaMa 教得樂 第256期]

上 / 下一篇新聞

月餅豬隊友 「脆」致好意頭
月餅豬隊友 「脆」致好意頭
知多啲：月餅會「賣豬仔」 一份送兩隻
知多啲：月餅會「賣豬仔」 一份送兩隻
洪盛興 奇偉景色作良伴 「宅男」遊世界 八征極地超馬
洪盛興 奇偉景色作良伴 「宅男」遊世界 八征極地超馬
後記：旅行奇遇——16元住旅館 枱布當被子
後記：旅行奇遇——16元住旅館 枱布當被子
公證行 撐起香港金漆招牌
公證行 撐起香港金漆招牌
知多啲：公證人為貨物把關 點驗過程嚴謹
知多啲：公證人為貨物把關 點驗過程嚴謹
中式婚禮添新意 得體免爭拗
中式婚禮添新意 得體免爭拗
用品變遷：慳位擺設 取代子孫桶
用品變遷：慳位擺設 取代子孫桶
知多啲：晚裝貴精不貴多
知多啲：晚裝貴精不貴多
開學了！ 書包貼身護脊 減輕學童「重擔」
開學了！ 書包貼身護脊 減輕學童「重擔」
藝術風格：Charm Day護脊書包
藝術風格：Charm Day護脊書包
卡通迷至愛：Disney迪士尼書包（16吋）
卡通迷至愛：Disney迪士尼書包（16吋）
回彈減壓：Space Walker IV 回彈減壓書包
回彈減壓：Space Walker IV 回彈減壓書包
始祖有驚喜：SPI Balance超輕書包
始祖有驚喜：SPI Balance超輕書包
英倫風格：UNIVERSITY OF OXFORD
英倫風格：UNIVERSITY OF OXFORD
貼心安放便當：KAGS DUSTIN 2 系列
貼心安放便當：KAGS DUSTIN 2 系列
雙軸卸力：Millton超護極輕系列
雙軸卸力：Millton超護極輕系列
底墊耐磨：LEGO Recruiter 護脊書包系列
底墊耐磨：LEGO Recruiter 護脊書包系列
挺身超輕量：Tiger Family小貴族 超輕量護脊系列
挺身超輕量：Tiger Family小貴族 超輕量護脊系列
嬌俏有「內涵」：Sanrio閃爍圖案書包
嬌俏有「內涵」：Sanrio閃爍圖案書包
5點式承托：MoonRock MR1系列
5點式承托：MoonRock MR1系列
專家教路：書包底部須在臀部上方
專家教路：書包底部須在臀部上方
開學了！ 多功能打印機 做功課好幫手
開學了！ 多功能打印機 做功課好幫手
雙面打印夠環保
雙面打印夠環保
6色墨水有層次
6色墨水有層次
簡約纖巧易擺放
簡約纖巧易擺放
打印標籤：自家製標貼 避免物品丟失
打印標籤：自家製標貼 避免物品丟失
開學了！ 五招揀小食 返學至有營
開學了！ 五招揀小食 返學至有營
本周Focus．採訪手記：揀書包如揀學校
本周Focus．採訪手記：揀書包如揀學校
活動推介：親子跑 救地球
活動推介：親子跑 救地球
活動推介：免費遊戲日盡情放電
活動推介：免費遊戲日盡情放電
重要日子提提你！
重要日子提提你！
索取Happy PaMa教得樂禮品
索取Happy PaMa教得樂禮品
童讀好書：跟住指南選繪本 培育孩子好品格
童讀好書：跟住指南選繪本 培育孩子好品格
家家有禮：與Baby Shark暢「游」海港城
家家有禮：與Baby Shark暢「游」海港城
教學有辦法：STEM教育升級版 了解社會需要 活用科技助人
教學有辦法：STEM教育升級版 了解社會需要 活用科技助人
讀樂樂：集中思緒找正能量 恢復平靜
讀樂樂：集中思緒找正能量 恢復平靜
小學雞媽媽：長谷川同學真討厭！
小學雞媽媽：長谷川同學真討厭！
半職爸爸：生命的重量
半職爸爸：生命的重量
半個瑞典人：瑞典孩子的暑假
半個瑞典人：瑞典孩子的暑假
客座隨筆：爸爸湊仔不放心？媽媽分離焦慮作怪
客座隨筆：爸爸湊仔不放心？媽媽分離焦慮作怪
教大GPS：自由遊戲 達至共融
教大GPS：自由遊戲 達至共融
辣媽CEO：如果爸媽不快樂
辣媽CEO：如果爸媽不快樂
論盡教育：每位媽媽都要看的一篇文章
論盡教育：每位媽媽都要看的一篇文章
升學攻略：幼稚園及小學篇
升學攻略：幼稚園及小學篇
君子之道：百花齊放的「香港地」
君子之道：百花齊放的「香港地」
網樂天地：當全世界都不站在你那邊時
網樂天地：當全世界都不站在你那邊時