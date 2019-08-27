副刊
Happy PaMa 教得樂 第256期

Happy Pa Ma

下一篇 上一篇

家家有禮：與Baby Shark暢「游」海港城

【明報專訊】兩歲小朋友都懂得唱的Baby Shark絕對是近年親子界神曲，而這股熱潮已登陸海港城！入場費全免、全港首個以Baby Shark為主題的超級鯊魚「游」樂場不但有滑梯和鞦韆，場內更設有非洲木鼓和木片琴讓大家彈奏Baby Shark，透明畫板亦可以讓小朋友發揮其藝術天分，即席揮毫。

此外，小朋友更可成為超級鯊魚音樂學校的學生，於深海潛艇教室參加不同課堂及「Let's Go Hunt」互動小遊戲；亦可於JOOX「拍住唱K站」大展歌喉，欣賞PINKFONG及Baby Shark現場音樂表演，以及於PINKFONG期間限定店購買香港首次發售的精品。9月1日海港城更將舉行「Doo Doo Doo Babyflap戶外音樂派對」，結合音樂及遊戲體驗，為小朋友的暑假畫上完美句號！

■Everyone Can Be a SUPER-Shark @ 海港城

日期：即日至9月15日

時間：中午12:00至晚上7:00

地點：海港城海運觀點及海運大廈露天廣場及地下中庭

查詢：2118 8666

■送Baby Shark方巾

海港城送出Baby Shark方巾予《Happy PaMa教得樂》讀者。名額20個，每人可獲禮品1份。截止日期：9月3日，送禮詳情刊於報章。

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第256期]

相關字詞﹕放假去哪兒 食買玩 活動情報 送禮

上 / 下一篇新聞

月餅豬隊友 「脆」致好意頭
月餅豬隊友 「脆」致好意頭
知多啲：月餅會「賣豬仔」 一份送兩隻
知多啲：月餅會「賣豬仔」 一份送兩隻
洪盛興 奇偉景色作良伴 「宅男」遊世界 八征極地超馬
洪盛興 奇偉景色作良伴 「宅男」遊世界 八征極地超馬
後記：旅行奇遇——16元住旅館 枱布當被子
後記：旅行奇遇——16元住旅館 枱布當被子
公證行 撐起香港金漆招牌
公證行 撐起香港金漆招牌
知多啲：公證人為貨物把關 點驗過程嚴謹
知多啲：公證人為貨物把關 點驗過程嚴謹
中式婚禮添新意 得體免爭拗
中式婚禮添新意 得體免爭拗
用品變遷：慳位擺設 取代子孫桶
用品變遷：慳位擺設 取代子孫桶
知多啲：晚裝貴精不貴多
知多啲：晚裝貴精不貴多
開學了！ 書包貼身護脊 減輕學童「重擔」
開學了！ 書包貼身護脊 減輕學童「重擔」
藝術風格：Charm Day護脊書包
藝術風格：Charm Day護脊書包
卡通迷至愛：Disney迪士尼書包（16吋）
卡通迷至愛：Disney迪士尼書包（16吋）
回彈減壓：Space Walker IV 回彈減壓書包
回彈減壓：Space Walker IV 回彈減壓書包
始祖有驚喜：SPI Balance超輕書包
始祖有驚喜：SPI Balance超輕書包
英倫風格：UNIVERSITY OF OXFORD
英倫風格：UNIVERSITY OF OXFORD
貼心安放便當：KAGS DUSTIN 2 系列
貼心安放便當：KAGS DUSTIN 2 系列
雙軸卸力：Millton超護極輕系列
雙軸卸力：Millton超護極輕系列
底墊耐磨：LEGO Recruiter 護脊書包系列
底墊耐磨：LEGO Recruiter 護脊書包系列
挺身超輕量：Tiger Family小貴族 超輕量護脊系列
挺身超輕量：Tiger Family小貴族 超輕量護脊系列
嬌俏有「內涵」：Sanrio閃爍圖案書包
嬌俏有「內涵」：Sanrio閃爍圖案書包
5點式承托：MoonRock MR1系列
5點式承托：MoonRock MR1系列
專家教路：書包底部須在臀部上方
專家教路：書包底部須在臀部上方
開學了！ 多功能打印機 做功課好幫手
開學了！ 多功能打印機 做功課好幫手
雙面打印夠環保
雙面打印夠環保
6色墨水有層次
6色墨水有層次
簡約纖巧易擺放
簡約纖巧易擺放
打印標籤：自家製標貼 避免物品丟失
打印標籤：自家製標貼 避免物品丟失
開學了！ 五招揀小食 返學至有營
開學了！ 五招揀小食 返學至有營
本周Focus．採訪手記：揀書包如揀學校
本周Focus．採訪手記：揀書包如揀學校
活動推介：親子跑 救地球
活動推介：親子跑 救地球
活動推介：免費遊戲日盡情放電
活動推介：免費遊戲日盡情放電
重要日子提提你！
重要日子提提你！
索取Happy PaMa教得樂禮品
索取Happy PaMa教得樂禮品
童讀好書：跟住指南選繪本 培育孩子好品格
童讀好書：跟住指南選繪本 培育孩子好品格
教學有辦法：STEM教育升級版 了解社會需要 活用科技助人
教學有辦法：STEM教育升級版 了解社會需要 活用科技助人
問專家：玩遊戲不服輸 認同感作怪
問專家：玩遊戲不服輸 認同感作怪
讀樂樂：集中思緒找正能量 恢復平靜
讀樂樂：集中思緒找正能量 恢復平靜
小學雞媽媽：長谷川同學真討厭！
小學雞媽媽：長谷川同學真討厭！
半職爸爸：生命的重量
半職爸爸：生命的重量
半個瑞典人：瑞典孩子的暑假
半個瑞典人：瑞典孩子的暑假
客座隨筆：爸爸湊仔不放心？媽媽分離焦慮作怪
客座隨筆：爸爸湊仔不放心？媽媽分離焦慮作怪
教大GPS：自由遊戲 達至共融
教大GPS：自由遊戲 達至共融
辣媽CEO：如果爸媽不快樂
辣媽CEO：如果爸媽不快樂
論盡教育：每位媽媽都要看的一篇文章
論盡教育：每位媽媽都要看的一篇文章
升學攻略：幼稚園及小學篇
升學攻略：幼稚園及小學篇
君子之道：百花齊放的「香港地」
君子之道：百花齊放的「香港地」
網樂天地：當全世界都不站在你那邊時
網樂天地：當全世界都不站在你那邊時