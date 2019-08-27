家家有禮：與Baby Shark暢「游」海港城

【明報專訊】兩歲小朋友都懂得唱的Baby Shark絕對是近年親子界神曲，而這股熱潮已登陸海港城！入場費全免、全港首個以Baby Shark為主題的超級鯊魚「游」樂場不但有滑梯和鞦韆，場內更設有非洲木鼓和木片琴讓大家彈奏Baby Shark，透明畫板亦可以讓小朋友發揮其藝術天分，即席揮毫。