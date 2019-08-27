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Happy PaMa 教得樂 第256期

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童讀好書：跟住指南選繪本 培育孩子好品格

【明報專訊】遇到不懂的字，我們會查字典；去旅行前，會看旅遊書計劃行程。但家長們有沒有想過，在教育子女上原來繪本也一樣可以幫到手？「工欲善其事，必先利其器」，這次我們就談一談這些繪本「指南」，除了教大家如何選書，還會講解如何透過繪本故事，培育孩子的品格。

文︰顏燕雯

「在茫茫書海中，什麼書才適合我的小朋友呢？」爸媽們也許都會遇過這個問題。經常跟家長接觸的Ungoogoo故事館創辦人Candice Ng明白有時候家長都非常忙碌，但又想為孩子選一些有質素的童書，所以若有一些如「黃頁」一樣的工具書給家長參考書目，甚至是提供選書技巧和教養方向，對家長來說都是非常方便的好幫手。「繪本的作用除了讓父母跟子女共讀，也是親子間溝通的橋樑，讓父母從中了解孩子更多。但在共讀時，如何避免教化式地培育兒童人格？如何透過讀故事進入孩子內心世界？這些都是要學習的，而某些工具書除了推介書目，某程度上都教曉父母怎樣利用繪本培養孩子的各種良好品格。」

議題夠多 涉獵不同範疇

如《繪本教養地圖：孩子需要的繪本180選》，書名開宗明義地指出推介的書目共有180本之多，所包含的分類還非常廣闊，宏觀如動物權益、環保議題、戰爭議題；個人化如孩子個人的自信、自我認同、成長等。而作者不只是單純地列出書名，還會用深入淺出的方法剖析每本書的創作意念。「每一個題材作者均會有3、4本推介書目，有中文也有英文書；而且有些話題是比較少繪本會提及的，例如離婚、動物權益等，對家長來說就像翻黃頁一樣方便。」Candice說。

另一本Candice推介的是《共讀繪本，教出全人格的孩子》，該書由日本作家山本直美所寫，裏面除了介紹101本繪本外，書的前半部分主要教家長如何跟孩子共讀，如什麼時候開始跟孩子共讀最好？怎樣選？如何讀？全部有系統、按部就班地為家長說明，看完整本書後，就好像上了一課家長工作坊，對新手爸媽來說是非常實用的一本書。

至於本地鮮有推出「書介」工具書，但Candice仍然找到由親切總監湯崇敏聯同親子共讀專家蔡淑玲（菜姨姨），推出以品格和培育小孩閱讀興趣為主題的教養書籍《親親孩子說故事：讀出關鍵品格》，「雖然當中只有12本繪本推介，但從本地家長和孩子角度出發去選書的確少有，而且有很多教養貼士，例如教家長如何以讚美作為出發點去教育孩子、要欣賞孩子令他們變成有自信的人等，值得參考」。

運用短片歌謠 提升閱讀興趣

以下兩本書Candice稱之偏向功能性，所推介的書單旨在培養孩子某方面的特質。其中《繪本123，用五感玩出寶寶的英語好感度》，便是純粹因應提高孩子英語能力而選出來的英文書推介，除了分齡規劃適合0至2、2至3、3至6歲的圖書外，有趣的地方是附以相關QR code連結，有英語短片歌謠及一些延伸遊戲等，在閱讀外以五感（手作、唱歌、角色扮演等）多形式地培養小朋友英語及閱讀的興趣。

最後一本《繪本有什麼了不起？》從提升小朋友閱讀及理解能力出發，所以在介紹繪本時，更會作出一些較細緻的分析，「很多繪本比較少字，家長不知道如何入手去讀，這本書便會講出繪本在視覺上如何培育小朋友的觀察力，例如把一些繪本的內頁圖，甚至是封面或封底列出，指引家長要留意哪一些細節、解釋作者的用意和心思等，我覺得這不只為家長帶來方便，連中文老師也可從中獲取教學的靈感呢！」

■好書推介

◆《繪本123，用五感玩出寶寶的英語好感度》

作者：吳敏蘭

出版社：親子天下

◆《共讀繪本，教出全人格的孩子》

作者：山本直美

譯者：王華懋

出版社：時報出版

◆《親親孩子說故事：讀出關鍵品格》

作者：湯崇敏、蔡淑玲

出版社：親切

◆《繪本教養地圖：孩子需要的繪本180選》

作者：海狗房東

出版社：三采文化

◆《繪本有什麼了不起？》

作者：林美琴

出版社：天衛文化

[Happy PaMa 教得樂 第256期]

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