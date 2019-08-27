本周Focus．採訪手記：揀書包如揀學校

間隔、功能、護脊度影響價格

每年商家都會趁新學年推出五花八門的文具商品，記者們也總會寫一些選購書包文具的貼士。以書包為例，我個人認為款式是其次，最重要是實用。10年前初做親子版記者，我已經發現市面上的書包款式甚多，價格卻相距甚遠，那時就很想知道，1000元跟200元的書包分別在哪裏？後來發現，間隔、功能、護脊程度等等，都會左右書包的價格。

貴未必好 適合孩子最重要

記得兒子升小學時，很多朋友都一窩蜂搶購某新款書包，當時我亦追隨大隊。那款書包雖然不便宜，價位中上，但由於功能頗多，而且設計得有型有款，盡得孩子歡心，父母自然乖乖付上鈔票；但開學不夠一個月，已經要替他換另一個書包。因為實際用起來，才發現原先買的書包容量不夠大，書包的設計對初小學生來說也難以打開和收起，更重要的是，放下重甸甸的書本後書包便往後傾，未能緊貼孩子背部。也許，這書包只適合書本較少的學生，或是操作能力較高的高年級學生。反而我後來買的書包，雖然價錢便宜一截，款式亦較平實，但就更加實用。我終於明白，選書包不是選最多人揀、最貴、最出名的，而是選最合適你孩子的，跟選學校的道理還不是一樣嗎？

文：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第256期]