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Happy PaMa 教得樂 第256期

Happy Pa Ma

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開學了！ 五招揀小食 返學至有營

【明報專訊】暑假即將結束，父母忙於張羅開學用品之餘，當然亦要替孩子選美味可口的小食，讓他們帶回校於小息時吃。不過，一般零食離不開餅乾、曲奇及朱古力等，雖可填飽肚子，但營養欠佳。想兼顧美味與健康，一於聽聽註冊營養師的五大貼士，爸媽選購時便不用大費周章。

文：許朝茵

小朋友胃口較小，但又經常蹦蹦跳，活動量高，容易肚餓，註冊營養師楊盈希（Hayley）建議家長在三餐之外，可為孩子加添兩份小食，其中一份可安排在小息時進食，另一份則留待放學回家後享用。

1．首選蔬果 脫脂奶助成長

帶回校的小食未必一定是包裝零食，蔬果如蘋果、香蕉、藍莓、提子、車厘茄或枝豆等一樣可帶回校吃，因為蔬果中的纖維有助腸道健康，為小朋友的消化系統帶來裨益。另外，果仁也是理想小吃，多款果仁能補充人體內的不飽和脂肪酸，對血管也有好處。而脫脂奶或高鈣豆漿亦是不錯選擇，攝取蛋白質及鈣質時，有助肌肉及骨骼成長。

若孩子想帶包裝食物回校，家長可給他們準備早餐穀麥條，除了能提供能量，亦能提供維他命B及纖維。其中維他命B有助促進新陳代謝。

2．甜食過量 影響集中力

選擇零食時，最理想當然選擇一些低糖低脂低鈉的食物。但環顧大部分超市內的零食，不少都是以甜吃為主，若一次過攝取過多糖分，會令血糖飈升，身體釋出大量胰島素，把血糖調節至正常以下的水平，此時身體的血糖會更偏低，令人容易疲累，亦會增加對甜食的欲望。再加上血糖大上大落，容易令人情緒不穩，影響孩子的集中力。

3．有機不一定有益

很多家長以為買有機零食，子女便可吃得更健康，但事實上有機並不一定最有益。雖然曾有研究指有機種植的食材，有較多的抗氧化營養素，但這些食材在製作過程，經多重加工步驟，其間可能已流失了不少營養，若在製作時，添加大量糖分或油分，一樣會致肥，因此家長宜小心選擇。

4．「邪惡食物」 獨立包裝控食量

朱古力薯片曲奇，全部高糖高脂，容易致肥，但要孩子完全禁吃，幾乎不可能。建議爸媽可從分量入手，最好選擇有獨立包裝的零食，方便控制食量，也可和小朋友協議進食次數，如一星期只可吃兩次。

另外，家長也可從食物標籤中留意熱量，每次進食分量不應多於100千卡熱量，例如一塊朱古力餅有50千卡熱量，一次過最多只可吃兩塊。若父母發現孩子吃多了這些高糖高脂的「邪惡食物」，可從正餐上作出調節，例如在烹調上減少用鹽，或使用較低脂的食材。

5．留意成分 避高果糖漿

要吃得健康，Hayley建議家長留意食物標籤時，應盡量避開以下兩種成分，包括高果糖玉米糖漿（High Fructose Corn Syrup）以及棕櫚油（Palm Oil），前者主要成分是果糖。肝臟是代謝果糖的主要器官，當身體吸收過量果糖，消耗不盡的糖分會直接進入肝臟轉換成脂肪，增加脂肪肝風險；而一般的白糖會經小腸進入血液，雖然過多糖分亦會變成脂肪，積存於身體不同部分，但相對而言，高果糖玉米糖漿對身體會有較壞影響。而棕櫚油含有較多的飽和脂肪，長遠而言，會增加膽固醇的風險。

[Happy PaMa 教得樂 第256期]

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