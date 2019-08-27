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知多啲：公證人為貨物把關 點驗過程嚴謹

【明報專訊】有求必有供，這是每個行業誕生的原因。公證行的出現，解釋局內人需要「不牽涉利益衝突」的局外人協助處理各項問題。「香港公証人員協會」會長鍾德照娓娓道出公證服務的由來，「昔日英國人遇到火災，保險公司會自行評估並處理賠償。後來串謀放火詐騙案多了，19世紀就由律師及教區的牧師去現場觀察並發出證明，漸漸專門代保險公司評估的『專業估價人』就出現了」。

香港貿易及物流業支柱

長久以來，貿易及物流業是香港經濟支柱之一，而公證行則是支柱下的支柱，確保貨物運輸可以順利運作。鍾德照在上世紀70年代進入公證行的世界，由零開始跟「西人」學習。他說：「那時大部分公證行都是英資公司，最出名有Wood & Browne、Paulson及Carmichael & Clarke。初入行時就是學數嘢，付貨人報稱有幾多件貨物入貨櫃，我們就要點算清楚。點算期間，不能中途離開，去洗手間都不可以，要數完再鎖好貨櫃才可以走。」

公證人點驗貨物不能假手於人，皆因他們是把關人。他們要常駐於各個貨物運輸的現場如工廠及船塢，負責點貨、拍照、監督、筆錄等「蒐證工作」，工作比想像中吃力。一旦供貨人及收貨人出現糾紛，如貨物掉包、數量少了、運送過程中有損毁等等，公證人所持的證據就至關重要。鍾德照解釋：「出貨方找公證人在出貨時驗證數量及質量，收貨人又找公證人在收貨時驗貨，有問題時則拿兩方公證人的報告對質，真的無法協商才在法庭見。」

採「過往資歷認可」機制 提升認受度

公證行從前沒有什麼企業訓練，跟不少傳統行業一樣，都是採取師徒制。新人邊學邊做，點貨、檢查簡單損毁、閱讀包裝描述、寫報告等等。公證人需要掌握相關貨物類型的專業知識，才懂得在現場蒐證。「公證人的知識面很闊，但很多人不了解具體的工作，對入行卻步。」鍾德照坦言。為了提升行業的專業地位及認受度，他預告公證行業將會實行政府資歷架構下的「過往資歷認可」機制，公證人可因應年資及工作經驗申請不同級別的認證。專業認可有助其他行業尋求適合的公證服務，更可以提升公證行業的吸引力，以吸引更多新血入行。

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