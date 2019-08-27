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中式婚禮添新意 得體免爭拗

【明報專訊】結婚是人生大事，但籌備過程面對不少煩惱。不少新人尤其懼怕中式禮儀，覺得開支大、程序繁複，容易和長輩爭拗。有婚禮專家表示，中式婚禮並非洪水猛獸，大婚用品、衣裝，甚至過大禮物品，豐儉由人，當中一些禮節、過程其實都可簡化而不失體面，不少新式設計更有助化解兩代分歧，一同享受喜事帶來的快樂，留下美好回憶。

有30多年歷史的榮華禮服第3代負責人Alex Lee，以及入行超過10年的J's Wedding Cafe婚禮統籌師Joy Tai，分享辦理中式婚禮貼士，解開新人困惑。

貼士一：過大禮豐儉由人 重點在會面

「過大禮，基本禮籃約400多元便有交易，非想像般要『大出血』」。Alex指出，傳統上椰子和檳榔是必備品，其他物品則有彈性選配的空間。「椰子的意思是祝願有爺有子，而檳榔的寓意是一郎到尾。」基本套裝中亦會有京果等廉價物品，祝願子孫興旺。至於高級禮籃，則會有髮菜、蠔豉及鮑參翅肚等寓意富貴吉祥的貴價食物，每籃售價3000元或以上。

婚禮統籌師Joy表示，中式婚禮儀式，今天已愈見簡化，以過大禮為例，只有少數真的會送豬、魚等實物，不少大禮物品都會以一封「包羅萬有」利市代替。「但老實說，若過大禮時新郎只帶同一封利市到女家會有點失禮，建議也要購買適量生果和中式禮餅。」她提醒新人，禮籃相比攝影、婚禮現場佈置等只不過是有限錢，不值得為慳數百元而得失長輩。近年辦中式喜事的家長已非「古老十八代」的老人家，不少是新一代潮爸潮媽，他們大多願意讓子女彈性處理，不過Alex建議新人要認識中式婚禮箇中的意義。「女家收到禮物後會把部分回贈給新郎，但過大禮重點不是交換禮物，主要目的是讓雙方的重要親戚會面、彼此認識。」

貼士二：裙褂選擇多 撇甩老套

新娘一般都會落足心機揀選婚紗和晚裝，容易忽略傳統媽媽重視的裙褂。以往有不少年輕新娘嫌老套不願穿。Alex說隨着近年有女藝人如沈卓盈、胡杏兒等穿著精美裙褂出嫁，開始令年輕人感興趣，接受程度大增。新式裙褂圖案多元化似時裝，除有用傳統金銀線刺繡的龍鳳圖案，還有鴛鴦、蝴蝶、蓮花和牡丹等選擇，有些甚至用時尚的彩線或繡上水晶顆粒。

「裙褂豐儉由人，最貴是『褂皇』、『褂后』，租金約需4500元或以上，而經濟的款式只需800多元租金。」Alex解釋「褂皇」、「褂后」手工精密，金銀線刺繡覆蓋了裙褂八成以上的紅布，而廉價款式的繡線則較疏落。他表示，傳統上裙褂開支是由外母負責，是給女兒的心意。「裙褂的售價一般是租金的10倍以上，有母親甚至花數千至過萬元（不同款式價錢不同）購買全新裙褂給女兒，計劃將它世代相傳。」

Alex補充，部分新娘抗拒穿裙掛，原因是擔心不可穿婚紗和晚裝。他解釋，結婚當日只要待新娘到達男家，完成敬茶給長輩等程序便可換衫，之後可穿婚紗往教堂舉行西式禮儀。「部分新郎會穿傳統長衫馬褂配襯穿裙掛的新娘，但很多人不知道胸前的大紅球有什麼用途。原來，當接新娘回男家後，要把大紅球掛在大門上，作用是告訴鄰居新娘已入門。」

貼士三：雙喜代替龍鳳 跨過代溝

不少新人不喜歡龍鳳圖案，因不願使用而和家長發生摩擦。Alex指出，近年的中式婚禮，不少蠟燭、禮金盒和大門對聯等產品，都用花朵和「雙喜」等圖案，代替龍鳳。在過大禮禮籃中，傳統上會有上頭時燃點、具祭祀功能的龍鳳蠟燭，不少新人對此亦十分抗拒，Alex建議可用有「雙喜」圖案的小型電枱燈取代，上頭時開啟作照明之用。

今天，傳統中式婚禮用品已隨時代變化，例如不少新娘嫌配襯裙褂的繡花紅布鞋浪費，婚後幾乎沒有可用的場合，他解釋，「穿褂不一定襯紅鞋，襯銀色晚裝鞋也好看」。而敬茶方面，近年流行用完即棄的紅色紙杯，取代傳統的瓷器茶杯。「一套瓷器茶杯只售百多元，在男女家各購置一套不算太花費，但既可把禮儀做得體面，亦可避免運送往來男女家時打破。」

貼士四：共議禮儀預算 方便執行

Joy建議，過大禮之前宜先跟雙方家長召開籌備會，商討婚禮程序及財政預算。不但要明確討論禮儀安排，就連餅卡數目、禮金及「包羅萬有」利市金額也要列進預算。「雙方家長會面時通常很客氣，常把『無所謂』掛在口邊，但執行時卻愈來愈『有所謂』。一開始便有個公開透明的方案，彼此心中有數，執行便順暢得多。」

她說最易失預算或有分歧的是禮金、酒席、「人情」和餅卡數目。「舉例婚宴收到的『人情』應如何分配？究竟是男女親家取回各自親朋的一份，還是全數給新人？」她建議有系統地訂立彼此接納的方案，例如當女家少收了禮金，男家便可能需多給女家酒席的數量。

「除預留足夠餅卡數量給女家派發，新人亦有機會向不出席婚宴的同事或好友派餅，很易失預算。」Joy建議可在婚禮展銷會以優惠折扣大批購買，若發現不夠用可經網上二手買賣區作小量補購，但要留意兌換期限。Joy說在禮儀上要滿足長輩，但不忘自己是主角，也要令自己開心。

文：呂瑋宗

編輯：林曉慧

電郵：feature@mingpao.com

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