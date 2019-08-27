知多啲：月餅會「賣豬仔」 一份送兩隻

餅家方便預備 顧客有折雙贏

張子榮表示月餅會是雙贏方案：「顧客可以七折購買，我們可以取得周轉資金外，也方便預備材料。當年為方便客人取餅，十分有彈性，就算客人斷供也可按比例取回產品。我們的月餅會服務至1980年代停止。」

奇華餅家同樣在1950年代起提供月餅會服務，當年有親友饋贈月餅的習俗，一般家庭未必能輕易負擔一次過購買十多廿盒月餅，分期付款的安排和特惠價格正好切合當時客人的需要。在資訊不像今天般流通的幾十年前，月餅銷售推廣基本倚靠花牌、傳單和報紙廣告等文宣，只有大集團才可用電視、電台等電子傳媒。而月餅存摺、月餅卡等宣傳品的設計也是各大餅家互相較勁的戰場，美輪美奐的設計，即使今天看來也是滿有特色而不過時。

1970's 月餅會佔一半銷售額

1970年代的月餅卡可說是將連鎖式餅店的強項發揮，送禮給親友時可送月餅卡，又可在不同分店取餅，而月餅會也是在這個時候迎來黃金歲月。八仙餅家和奇華餅家不約而同表示，當年月餅會與門市月餅銷售額平分秋色各佔一半。

奇華餅家月餅會的高峰期在70年代，當時每年供全份月餅會的客人約有10萬，供半份的更有20萬之眾。及至1990年代起隨着消費模式的改變，月餅會客戶數目拾級而下，現時每年大約售出3000多至4000份。如今大家走進奇華仍可月供餅銀，而贈品則變成蛋卷或其他餅食，豬籠餅則不再隨月餅會奉送了。

■Info

◆奇華餅家

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