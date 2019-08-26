一隻「眼」 分清腳繭腳疣

■中醫說：「雞眼又名肉刺，因腳部長期受壓，氣血不通所致。」

◆鄒：鄒玟玟（仁濟醫院下葵涌中醫中心註冊中醫）

◆嚴︰嚴耀堅（註冊中醫）

■氣血不通致雞眼 憤怒動肝火起疣

問：中醫怎樣看 雞眼、腳繭、疣的形成？

鄒：中醫稱雞眼為肉刺，病因是由於腳部長期受壓，或是穿著窄小鞋履，氣血運行不暢所致。根據《瘍醫大全》對雞眼的記載：「雞眼本名肉刺，生於足指，形如雞眼，故俗呼之。根陷肉里，頂起硬凸疼痛，步履不便，此緣纏腳，或著窄鞋奔行壓擠，皆能生之。」而繭的成因與雞眼一樣，不過形成的位置可以在手和腳，譬如經常執筆寫字，手指容易起繭。

至於疣，現代西醫認為是由人類乳突病毒感染所引起。而在中醫角度，疣的成因可以是由於情緒影響。《外科樞要》提到：「疣屬肝膽少陽經，風熱血燥，或怒動肝火，或肝客淫氣所致。」憤怒時動肝火或者感受邪氣，令到肝膽少陽經，風熱血燥，而引致疣的形成。生於足部的疣，中醫稱之為蹠疣。

■雞眼圓錐形似雞眼睛 疣粗糙有紫黑出血點

問：雞眼、腳繭、疣怎分辨？

嚴：雞眼一般長於腳趾、腳底，呈圓錐形，外形像雞的眼睛。腳繭中央位置最厚，邊緣則較薄，表面較為光滑。而疣的表面粗糙，可見多個紫黑色的出血點。有病人眼眉上方長出1粒約1毫米大小的疣，後來漸變大至7、8毫米，外觀像含苞待放的花朵。

■艾灸中藥外洗治疣 火針刺雞眼或留疤

問：中醫如何治療雞眼和疣？

鄒：《瘍醫大全》提到雞眼的治療方法：「宜貼加味太乙膏滋潤之，或用紫玉簪根搗爛，塗貼油紙蓋之，或地骨皮、紅花各等分研細，香油調敷俱效。」敷在雞眼位置以消除疼痛，待結痂即會脫落。不過，上述方法都是中醫古方，現在未必常用。

疣則可以使用艾灸療法，其中雀啄灸是將艾條對準疣的位置，但與皮膚保持一定的距離，一起一落施灸，一般可灸15至20分鐘。另一種是直接灸法，將艾條直接置於疣上面灸，每日一次，療程至疣脫落為止。

除了艾灸療法，亦可利用中藥外洗的方法治療疣。可選用清熱涼血、解毒的藥草，如馬齒莧、大青葉、板藍根，或者活血化瘀的當歸、赤芍、桃仁、紅花煎藥浸洗，每日1次，每次浸約半小時。

此外，雞眼和疣可利用火針，直接刺在患處。但要注意使用火針的風險，有可能造成感染或留有疤痕。

■中醫：預防貼士

◆腳繭：避免穿尖頭鞋

註冊中醫嚴耀堅表示，預防腳繭，應避免穿著尖頭、太緊的鞋子，以減少腳部的摩擦和擠壓。

◆疣：多吃蔬菜 心境開朗

若患者皮脂分泌較多，應減少吃煎炸、辛辣、油膩食物，多吃水果蔬菜、多喝水，而且要有充足睡眠，避免引起濕熱內蘊。

另外，經常不開心，又喜歡發脾氣，會導致肝氣鬱結，因此要保持心境開朗。

■西醫說：「腳繭即是雞眼，長期摩擦受壓，令到皮膚增厚。」

◆馮：馮偉傑（皮膚及性病科專科醫生）

■皮膚受壓起繭 感染病毒「疣」起

問：腳繭、雞眼、疣，有什麼成因？

馮：某個位置長期摩擦，或者受到壓力，令到皮膚增厚，以保護該摩擦點，使之不會再因摩擦而受損。久而久之，那個位置便會加厚成為一個繭。繭通常長於受壓的位置，譬如腳板，穿高跟鞋、拇指外翻的地方。手部都可以起繭，例如打羽毛球、高爾夫球、提重物。

從西醫角度，腳繭即是雞眼，是一些加厚了的皮膚。但由於手部所受的摩擦力和壓力不及足部，中心點形成不到一粒像眼睛的東西，所以不會叫作「雞眼」。

疣是由過濾性病毒（人類乳突病毒）引起，可通過日常的社交接觸經傷口感染，大致上可分為以下幾類：

．尋常疣：可出現於身體任何部位

．扁平疣：常見於面部

．性器疣（俗稱椰菜花）：長於性器官上

．足底疣：長在腳底

赤腳活動就會有可能感染足底疣，譬如赤腳玩波波池、跆拳道、瑜伽。

■疣可傳染 走路也痛

問：足底疣和腳繭（雞眼）有什麼分別？

馮：繭與疣最大分別是，繭不會傳染，而疣則具傳染性。有人會以疼痛的感覺來區分足底疣和腳繭：「繭會痛，疣不會痛」，這是謬誤。事實上，兩者都有可能在走路時產生痛楚，因此不能以「痛或不痛」來界定是繭還是疣，須靠醫生臨牀經驗判斷。

不過，足底疣在外觀上跟腳繭相似，所以有時難以分辨。腳繭中央有眼形隆起物，所以又叫作雞眼，但中心點不會看到紅色的血管。若患處中央有紅點或黑點，很可能是疣。這是由於血管膨脹，令疣更大粒。

■雞眼膠布除繭 冷凍電灼激光脫疣

問：貼雞眼膠布就能治療繭、疣？

馮：治療雞眼一般會用雞眼藥水和浮水石，而雞眼膠布亦含有藥水。雞眼藥水、雞眼膠布主要成分為水楊酸，濃度由1%至醫療級數20%。而坊間的雞眼膠布濃度通常是5%至10%，如果雞眼體積細小，濃度足夠便可以令雞眼脫落。

求診的患者通常試過坊間的雞眼膠布、藥水仍沒有改善，情况較嚴重。此類患者在醫生囑咐下，需每天以溫水浸泡患處10分鐘，和暖的水溫令皮膚軟化，再以浮水石磨薄雞眼，然後才使用雞眼藥水，讓藥水更容易滲透至雞眼根部，提高成功率。厚繭一般要兩星期的治療時間，薄繭則約7天。

高濃度的水楊酸可去除病情輕微的疣，但不足以移除深層疣。疣可利用冷凍、電灼、激光移除。冷凍治療入侵性低，適合於腳底、手指尖的疣，但未必做一次即可將疣除去。而電灼儀器的直徑一般較疣大，容易傷害到周邊皮膚的細胞。與電灼相比，激光較能準確地脫疣。

■西醫：預防方法

◆腳繭：鞋墊分散壓力減復發

繭容易在同一位置復發，康復後再穿尖頭鞋、高跟鞋，或受力過度，都會再起繭。皮膚及性病科專科醫生馮偉傑建議，腳繭患者使用鞋墊，可將足底壓力平均分散，以減少復發。另外，可找足部治療師訂做倒模鞋墊，較現成鞋墊更貼合個別腳形。「如果腳繭愈來愈嚴重，可能表示你所穿的鞋子不合適，需要加鞋墊或換鞋。」他提醒，最重要是鞋子有足夠的承托力，不要穿過緊或過鬆的鞋，令力度集中在某位置。

◆疣：避免公共地方赤腳

馮偉傑表示，要預防患有疣，最好避免赤腳。浴室和廚房等濕滑地方、公共地方如健身房更衣室，赤腳走路特別容易受到病毒感染。

文：李祖怡

編輯：梁小玲

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