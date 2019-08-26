地區康健中心 專家團隊助監控

○ 護士教導病人認識高血壓及其併發症、家居血壓監測、藥物及非藥物的治療方式，以減少現存危險因素（如戒煙），及增強自我管理的能力等；並會按需要安排電話跟進或接見，提醒病人定時覆診，跟進服用藥物及健康生活模式的依從性

○ 藥劑師解釋藥物的功效、正確服用方法、副作用，以及基本的服藥常識和正確儲存藥物方法等

○ 營養師為病人提供健康飲食的知識與低鹽、低脂及高纖的膳食建議，達到控制血壓的效果

○ 物理治療師為過胖的病人制定個人化運動計劃，以減輕體重，有助控制血壓

此外，地區康健中心會安排周年醫務諮詢、血液化驗及併發症檢查，以及早發現併發症的徵兆，從而適切預防與治療，阻止病情惡化。中心亦會聯繫病人互助組織，定期舉辦不同形式的活動，使病人能夠將所學知識強化在生活習慣中，建立健康生活方式，並互相交流及鼓勵。

地區康健中心亦設有社區心臟復康計劃，主診醫生可以在有需要時轉介心臟病發後的病人在社區持續復康。團隊成員包括護士、藥劑師及其他專業，例如物理治療師等，教導病人關於心臟病知識、風險因素、用藥指引，並指導病人適當的運動量和運動方式，以加強心肺功能，並協助病人重回工作崗位及早日重投社區生活。除了處理病人的狀况，中心的醫護團隊亦會提供服務予照顧者，教導照顧的技巧及壓力的處理。若照顧者需要其他社區資源配合，地區康健中心作為一個服務樞紐，會因應情况轉介接受相關服務，讓照顧者身心得到支援。